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Balıkesir'de Yangın Faciası: Bir Ölü, Bir Yaralı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybederken, bir itfaiyeci de yaralandı.

Yayın Tarihi: 28.01.2025 14:56
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 15:03
Balıkesir'de Yangın Faciası: Bir Ölü, Bir Yaralı

Balıkesir'de Yangın Faciası: Bir Ölü, Bir Yaralı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde meydana gelen yangında bir kişi hayatını kaybetti, bir itfaiyeci ise yaralandı. Yangın, 17 Eylül Mahallesi Çiftçiler Sokak'ta bulunan bir apartmanın 4. katında, henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü çıktı.

Olay yerine hemen müdahale eden itfaiye ekipleri, 2 araç ve 6 personelle yangına müdahale etti. Yangın sırasında dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılan 58 yaşındaki Cengiz Arı, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Ayrıca, yangına müdahale eden itfaiyeci Hüsnü Bozdağ da 3. kattan düşerek yaralandı ve tedavi altına alınmak üzere Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme çalışmalarına devam ediliyor.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir binada çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hayatını...

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir binada çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir binada çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hayatını...

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir binada çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

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