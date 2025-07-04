Balıkesir'de Yaya Kazasında Trajik Ölüm

Balıkesir’de meydana gelen üzücü bir trafik kazasında, yolun karşısına geçmeye çalışan bir yaya hayatını kaybetti. Enver Güreli Bulvarı'nda gerçekleşen olayda, 60 yaşındaki Zekeriya Özdemira otomobil çarptı.

Kaza, çevredeki vatandaşların hemen durumu bildirmesiyle birlikte, olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Zekeriya Özdemir'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Özdemir’in cenazesi, polis ve savcılık incelemesinin ardından Burhaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü ise polis tarafından gözaltına alındı.

Kaza nedeniyle Enver Güreli Bulvarı’nda trafik bir süre kontrollü bir şekilde sağlandı.

Balıkesir'de yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Balıkesir'de yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.