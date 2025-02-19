Balıkesir'de Yediemin Otoparkından Araç Hırsızlığı: 2 Tutuklama

Balıkesir'deki Oto Hırsızlığı Olayında Gelişmeler

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde, yediemin otoparkından çalınan 4 araç ile ilgili yürütülen soruşturma sonucunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yediemin otoparkındaki hırsızlık olayı sonrası hızlı bir şekilde harekete geçti. Çalınan araçların çekiciyle Bursa'ya götürüldüğünü tespit eden ekipler, kimliği belirlenen 7 şüpheliden 6'sını Bursa'daki adreslerinde eş zamanlı operasyonla gözaltına aldı.

Ayrıca, diğer bir şüphelinin sahte kimlikle yurt dışına kaçmaya çalışırken Gürcistan sınırında yakalandığı bildirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, Balıkesir'e getirilerek emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde yediemin otoparkından 4 aracın çalınmasına ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde yediemin otoparkından 4 aracın çalınmasına ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.