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Balıkesir'de Zincirleme Trafik Kazasında 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Balıkesir'in Gönen ilçesindeki zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 03.07.2025 09:37
Güncelleme Tarihi: 03.07.2025 09:37
Balıkesir'de Zincirleme Trafik Kazasında 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Balıkesir'deki Trajik Trafik Kazası

Balıkesir'in Gönen ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazası, 3 kişinin hayatını kaybetmesine, 6 kişinin ise yaralanmasına yol açtı.

Kaza Detayları

Kaza, Ahtım K. idaresindeki 10 CFP 58 plakalı otomobilin, Gönen-Biga kara yolunun Sarıköy Mahallesi mevkisinde, karşı yönden gelen Ahmet K. yönetimindeki 34 BUP 842 plakalı otomobille çarpışması sonucu gerçekleşti. Ardından, aynı yönden gelen Abdullah A. kontrolündeki 35 BSB 878 plakalı otomobil de çarpışan araçlara çarptı.

Kazada yaralanan sürücüler ile araçlardaki yolcular Yaşar E., Seda K., Serap E., Jale A., Eslem A. ve Ömer Poyraz A. hızla hastaneye kaldırıldı. Ancak, müdahalelere rağmen sürücüler Ahmet K., Ahtım K. ve yolculardan Yaşar E. hayatını kaybetti.

Acil Durum Ekiplerinin Müdahalesi

Kaza sonrası çevredekilerin ihbarı üzerine itfaiye, jandarma, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yapılan çalışmalar neticesinde yaralılar hızlı bir şekilde hastaneye ulaştırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Balıkesir'in Gönen ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3'ü ağır 9 kişi...

Balıkesir'in Gönen ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3'ü ağır 9 kişi yaralandı.

Balıkesir'in Gönen ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3'ü ağır 9 kişi...

Balıkesir'in Gönen ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3'ü ağır 9 kişi yaralandı.

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