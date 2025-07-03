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Balıkesir'de Zincirleme Trafik Kazasında 9 Yaralı

Balıkesir'in Gönen ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada 9 kişi yaralandı. Yaralılardan 3'ünün durumu ağır.

Yayın Tarihi: 03.07.2025 00:45
Güncelleme Tarihi: 03.07.2025 00:45
Balıkesir'de Zincirleme Trafik Kazasında 9 Yaralı

Balıkesir'de Zincirleme Trafik Kazası

Balıkesir'in Gönen ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 9 kişi yaralandı. Kaza, A.K. idaresindeki 10 CFP 58 plakalı otomobilin, karşı yönden gelen A.A.'nın kullandığı 34 BUP 842 plakalı araçla çarpışması sonucu gerçekleşti.

Kaza Anı ve Yaralılar

İlk çarpışmanın ardından, A.K. kontrolündeki 35 BSB 878 plakalı otomobil de kazaya dahil oldu. Kazada yaralanan toplam 9 kişi, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye, jandarma, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Gönen Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu belirtildi.

Trafik Akışı ve Olayın Sonrası

Kaza nedeniyle bir süre kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü. Olay sonrası yapılan incelemelerle kazanın nedenleri araştırılıyor.

Balıkesir'in Gönen ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3'ü ağır 9 kişi...

Balıkesir'in Gönen ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3'ü ağır 9 kişi yaralandı.

Balıkesir'in Gönen ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3'ü ağır 9 kişi...

Balıkesir'in Gönen ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3'ü ağır 9 kişi yaralandı.

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