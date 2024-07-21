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Balıkesir'deki Cam Seyir Terası Geçici Olarak Kapatıldı

Kazdağı Milli Parkı'ndaki cam seyir terası, çatlayan zemin camı nedeniyle ziyaretçilere kapatıldı.

Yayın Tarihi: 21.07.2024 21:26
Güncelleme Tarihi: 21.07.2024 21:26
Balıkesir'deki Cam Seyir Terası Geçici Olarak Kapatıldı

Edremit'teki Cam Seyir Terası Ziyarete Kapalı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde yer alan Kazdağı Milli Parkı içindeki Şahin Deresi Cam Seyir Terası, zemin camının bir kısmında meydana gelen çatlama sebebiyle ziyaretçilere kapatıldı.

Çatlama Nedeniyle Güvenlik Önlemleri

Şahin Deresi Kanyonu'nun üzerinde konumlanan seyir terasının zemin camının çatlaması, güvenlik endişelerini beraberinde getirdi ve bu nedenle girişler durduruldu.

Kaymakamdan Açıklama

Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, cam seyir terasının uzman ekipler tarafından inceleneceğini ve çatlayan zemin camının değiştirilmesi süresince kapalı tutulacağı bilgisini verdi. Kaymakam, ayrıca, teknik ekiplerin raporları ışığında seyir terasının yeniden ziyarete açılacağını da duyurdu.

Teknik Ekipler Bölgeye Sevk Edildi

Daha fazla güvenlik ve inceleme amacıyla, Balıkesir Büyükşehir Belediyesine bağlı teknik ekiplerin de kısa süre içinde bölgeye sevk edildiği öğrenildi.

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