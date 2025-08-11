DOLAR
Balıkesir'deki Depremde Yapı Tespiti: 1 Yıkık, 13 Ağır Hasarlı

Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen deprem sonrası 1 yıkık, 13 ağır hasarlı ve 61 az hasarlı yapı tespit edildi.

Yayın Tarihi: 11.08.2025 11:56
Güncelleme Tarihi: 11.08.2025 11:56
Balıkesir'deki Depremde Yapı Tespiti: 1 Yıkık, 13 Ağır Hasarlı

Balıkesir'deki Deprem Sonrası Gelişmeler

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

Ekipler Hızla Çalışmalara Başladı

Kurum, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, depremin ardından hasar tespit çalışmalarının başladığını duyurdu. Gelen ihbarlarla birlikte ekiplerin şu ana kadar 1 yıkık, 13 ağır hasarlı ve 61 az hasarlı yapıyı tespit ettiğini bildirdi.

Vatandaşların Yanındayız

Bakan Kurum, "Çalışmalarımızı en hızlı şekilde tamamlayıp, şehrimiz ve milletimiz için ne gerekiyorsa yapacağız" ifadelerini kullandı. Ayrıca, depremden etkilenen tüm hemşehrilerine geçmiş olsun dileklerini ileterek, hayatını kaybeden vatandaş için Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diledi.

Kurum, "Allah, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun" diyerek sözlerini noktaladı.

