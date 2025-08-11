Balıkesir'deki Depremin Ardından Jandarma'dan Acil Yardım Yönetimi

Jandarma Genel Komutanlığı, Balıkesir'de meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin hemen ardından acil müdahale faaliyetlerine başladı. Öncelikle, 2 helikopter, 1 Jandarma Özel Harekat Bölüğü, 2 Jandarma Asayiş Komando Bölüğü ve 4 Jandarma Arama Kurtarma Timi bölgeye sevk edildi.

İlgili açıklama, Jandarma Genel Komutanlığı'nın sosyal medya hesabından yapıldı. Deprem, dün saat 19.53 sıralarında, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde gerçekleşti. Sonrasında Jandarma Asayiş Timleri, bölgedeki hasar tespit ve saha tarama çalışmalarına başladı.

Jandarma Genel Komutanlığı'nın Harekat Merkezinde, görevlendirilen personelin katılımıyla bir koordinasyon toplantısı düzenlendi. Açıklamada, "Jandarma Genel Komutanlığınca deprem bölgesinde arama kurtarma ve hasar tespit çalışmalarına destek sağlamak maksadıyla, 2 S-70 Genel Maksat Helikopteri, 1 Jandarma Özel Harekat (JÖH) Bölüğü, 2 Jandarma Asayiş Komando Bölüğü ile 4 Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi görevlendirilmiştir," ifadesine yer verildi.

Ayrıca, bölgeye yönlendirilen 1 Jandarma İnsansız Hava Aracı (JİHA) ile deprem bölgesinden ilgili birimlere görüntü aktarımı sağlandığı bildirildi. Jandarma Genel Komutanlığı, deprem bölgesindeki tüm faaliyetlerin anlık olarak Harekat Merkezinden takip edildiğini belirtti.

Jandarma Genel Komutanlığı, Balıkesir'de meydana gelen depremin ardından bölgede 2 helikopter, 1 Jandarma Özel Harekat Bölüğü, 2 Jandarma Asayiş Komando Bölüğü ve 4 Jandarma Arama Kurtarma Timi'nin görevlendirildiğini, 1 Jandarma İnsansız Hava Aracı ile de bölgeden ilgili birimlere görüntü aktarımı sağlandığını bildirdi. Jandarma Genel Komutanlığı Harekat Merkezinde ilgili başkanlıklardan görevli personelin katılımıyla koordinasyon toplantısı yapıldı.

Jandarma Genel Komutanlığı, Balıkesir'de meydana gelen depremin ardından bölgede 2 helikopter, 1 Jandarma Özel Harekat Bölüğü, 2 Jandarma Asayiş Komando Bölüğü ve 4 Jandarma Arama Kurtarma Timi'nin görevlendirildiğini, 1 Jandarma İnsansız Hava Aracı ile de bölgeden ilgili birimlere görüntü aktarımı sağlandığını bildirdi. Jandarma Genel Komutanlığı Harekat Merkezinde ilgili başkanlıklardan görevli personelin katılımıyla koordinasyon toplantısı yapıldı.