Balıkesir'deki Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

Balıkesir Orman Yangını Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

Balıkesir’in Savaştepe ve Altıeylül ilçeleri sınırında meydana gelen orman yangınına müdahale çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Yangının başladığı Çaltılı Mahallesi ile Kirazköy Mahallesi arasındaki ormanlık alanda, ekipler karadan ve havadan yoğun bir gayretle yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Dün akşam saatlerinde başlayan yangına, gece boyunca karadan müdahale eden ekipler, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte uçak ve helikopterlerle havadan müdahaleye yeniden başladı. Dağlık alanda oluşan dumanların belirli noktalarından yükseldiği görüldü.

Yangın bölgesinde helikopterlerin su aldığı havuzlara takviye yapmakta olduğu bildirilirken, alevlerin kontrol altına alınması için çevredeki alanın etrafını saran ekipler, sıkı bir çalışma yürütüyor.

Balıkesir'in Savaştepe ve Altıeylül ilçeleri sınırında çıkan orman yangınının kontrol altına alınması için çalışmalar devam ediyor.

Balıkesir'in Savaştepe ve Altıeylül ilçeleri sınırında çıkan orman yangınının kontrol altına alınması için çalışmalar devam ediyor.