DOLAR
40,28 0,05%
EURO
46,85 0,27%
ALTIN
4.309,45 0,53%
BITCOIN
4.763.291,96 1,2%

Balıkesir'deki Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

Balıkesir Savaştepe ve Altıeylül ilçelerindeki orman yangınına müdahale karadan ve havadan sürüyor.

Yayın Tarihi: 17.07.2025 09:58
Güncelleme Tarihi: 17.07.2025 09:58
Balıkesir'deki Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

Balıkesir Orman Yangını Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

Balıkesir’in Savaştepe ve Altıeylül ilçeleri sınırında meydana gelen orman yangınına müdahale çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Yangının başladığı Çaltılı Mahallesi ile Kirazköy Mahallesi arasındaki ormanlık alanda, ekipler karadan ve havadan yoğun bir gayretle yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Dün akşam saatlerinde başlayan yangına, gece boyunca karadan müdahale eden ekipler, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte uçak ve helikopterlerle havadan müdahaleye yeniden başladı. Dağlık alanda oluşan dumanların belirli noktalarından yükseldiği görüldü.

Yangın bölgesinde helikopterlerin su aldığı havuzlara takviye yapmakta olduğu bildirilirken, alevlerin kontrol altına alınması için çevredeki alanın etrafını saran ekipler, sıkı bir çalışma yürütüyor.

Balıkesir'in Savaştepe ve Altıeylül ilçeleri sınırında çıkan orman yangınının kontrol altına...

Balıkesir'in Savaştepe ve Altıeylül ilçeleri sınırında çıkan orman yangınının kontrol altına alınması için çalışmalar devam ediyor.

Balıkesir'in Savaştepe ve Altıeylül ilçeleri sınırında çıkan orman yangınının kontrol altına...

Balıkesir'in Savaştepe ve Altıeylül ilçeleri sınırında çıkan orman yangınının kontrol altına alınması için çalışmalar devam ediyor.

İLGİLİ HABERLER

TOKİ'den Yüzde 25 Peşinatla Ev ve İş Yeri Satışı!

Emeklilere Temmuz 2025'te Çifte Ödeme Müjdesi

Sağlık Bakanlığı'ndan Sigarayı Bırakmak İçin Kapınıza Gelen Destek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kredi Kartı Borçlularına Müjdeli Haber!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Samsun'da Kargo Paketinde 6.552 Sentetik Ecza Hapı Ele Geçirildi
2
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Milli Savunma Bakanı Güler ve TSK Komuta Kademesini Ağırladı
3
Tekirdağ'dan Çanakkale'ye Sıçrayan Yangında Zarar Gören Alanlar Dronla Görüntülendi
4
Gelibolu'daki Orman Yangınında Koyun Kurtarıldı
5
Aerro ve Soner Sarıkabadayı'dan Çarpıcı İşbirliği: 'Bence de Git'
6
Muğla'da Bayram Yoğunluğuna Karşı Trafik Denetimleri Artırıldı
7
Sağlık Bakanı Memişoğlu Yeni Ambulans Yönetmeliğini Duyurdu

BDDK Kredi Kartı Borcu Yapılandırması: 48 Ay Vadeli Ödeme İmkanı

Vodafone'lulara 60.000 TL Sıfır Faizli Kredi Fırsatı

Temmuz Ayında SED Ödemeleri Başladı: Ailelere Zamlı Destek

İstanbul'da Halı Saha Fiyatlarına %600 Zam: Spor Tutkunları Şokta

Emekliler için Maaş Farkı Ödemeleri İçin Geri Sayım Başladı!

Akbank'tan Özel Sektör Çalışanlarına 9.000 TL Promosyon Müjdesi

TOKİ'den Yüzde 25 Peşinatla Ev ve İş Yeri Satışı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kredi Kartı Borçlularına Müjdeli Haber!

Emeklilere Temmuz 2025'te Çifte Ödeme Müjdesi

Okul Servisleri ve Toplu Taşıma Araçlarında Zorunlu Güvenlik Önlemleri

Asgari Ücrete İkinci Zam Talepleri TBMM'de Gündeme Geldi

Sağlık Bakanlığı'ndan Sigarayı Bırakmak İçin Kapınıza Gelen Destek