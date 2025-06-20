Balıkesir'deki Orman Yangınları: 5 Kişi Gözaltında

Balıkesir'deki Orman Yangınlarına Müdahale Devam Ediyor

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde meydana gelen orman yangınları nedeniyle 5 kişi jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yangın, ilçeye bağlı Sarıfakılar Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde başlayarak, Kalburcu Mahallesi ve Bigadiç ilçesi Yeniköy Mahallesi arasındaki kırsal alanlara da sıçradı.

Yangın Söndürme Çalışmaları Sürüyor

Kepsut Kaymakamı Tarık Yerlikaya bölgedeki incelemelerde bulunarak durumu yerinde izledi. Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekiplerinin yangın söndürme çalışmalarına devam ettiği bildirildi.

Yangın söndürme çalışmaları kapsamında arazözlerle alevleri kontrol altına almaya çalışan ekipler, aynı zamanda dozerlerle yangının yayılmasını engellemeye yönelik yoğun bir çaba göstermekte.

Gözaltına Alınan Şahısların Durumu

Jandarma ekipleri, yangının çıkış nedenine ilişkin gerçekleştirdikleri çalışmalarda 5 kişinin uygun olmayan şartlarda biçerdöver çalıştırdığı tespit etti. Gözaltına alınan bu şahısların jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde çıkan orman yangınına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.