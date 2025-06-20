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Balıkesir'deki Zeytinlik Yangını Kontrol Altına Alındı

Balıkesir Ayvalık'taki zeytinlik alandaki yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 20.06.2025 22:00
Güncelleme Tarihi: 20.06.2025 22:00
Balıkesir'deki Zeytinlik Yangını Kontrol Altına Alındı

Balıkesir'de Yangın Kontrol Altına Alındı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, zeytinlik alanda meydana gelen çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahale ile başarılı bir şekilde kontrol altına alındı.

Yangının Çıkış Nedeni Henüz Bilinmiyor

Mutluköy Mahallesi Kilistepe mevkisindeki zeytinlik alanda, henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın, bölgedeki vatandaşların ihbarı üzerine hızla teyit edildi.

Müdahale Ekipleri Geç Kalmadı

İhbarın ardından, Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Yangın, 1 helikopter, 2 yangın söndürme uçağı, 4 arazöz, 2 su tankeri ve çok sayıda personel ile kontrol altına alındı.

Soğutma Çalışmaları Devam Ediyor

Yangının kontrol altına alınmasının ardından, bölgede soğutma çalışmaları devam etmekte. Ekiplerin özverili çalışmaları sayesinde daha büyük bir felaketin önüne geçildi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle...

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle...

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

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