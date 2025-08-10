DOLAR
Balıkesir Depremi Sonrası Türkiye Afet Müdahale Planı Devreye Alındı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından TAMP devreye alındı.

Yayın Tarihi: 10.08.2025 22:24
Güncelleme Tarihi: 10.08.2025 22:24
Balıkesir Depremi Sonrası Türkiye Afet Müdahale Planı Devreye Alındı

Balıkesir'deki Depremle Birlikte Afet Yönetimi Süreci Başladı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bu akşam saat 19.53'te meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) uygulamaya alındı. Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, olaya ilişkin detayları sosyal medya hesapları üzerinden paylaştı.

Bölgeye İlgili Yetkililer Gönderildi

Açıklamada, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve AFAD Başkanlığına atanan Vali Ali Hamza Pehlivan’ın çalışmaların koordine edilmesi için bölgeye intikal ettiği belirtildi. Ayrıca, İçişleri Bakan Yardımcıları Münir Karaloğlu ve Mehmet Aktaş başkanlığında tüm afet gruplarının temsilcileri, AFAD Başkanlık Afet Yönetimi Merkezi'nde toplanarak durumu değerlendirdi.

AFAD, gelişmeleri anlık olarak takip ettiklerini ve gerekli önlemlerin alınacağını belirtti. Kamuoyuna yapılacak bilgilendirmelerin devam edeceği vurgulandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin hemen ardından Türkiye Afet Müdahale Planı'nın (TAMP) devreye alındığını bildirdi. İçişleri Bakan Yardımcıları Münir Karaloğlu ve Mehmet Aktaş başkanlığında tüm afet gruplarının temsilcileri, AFAD Başkanlık Afet Yönetimi Merkezi'nde toplandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin hemen ardından Türkiye Afet Müdahale Planı'nın (TAMP) devreye alındığını bildirdi. İçişleri Bakan Yardımcıları Münir Karaloğlu ve Mehmet Aktaş başkanlığında tüm afet gruplarının temsilcileri, AFAD Başkanlık Afet Yönetimi Merkezi'nde toplandı.

