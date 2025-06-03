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Balıkesir Dursunbey'de Orman Yangını Kontrol Altına Alınıyor

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yayın Tarihi: 03.06.2025 19:40
Güncelleme Tarihi: 03.06.2025 19:40
Balıkesir Dursunbey'de Orman Yangını Kontrol Altına Alınıyor

Balıkesir Dursunbey'de Çıkan Orman Yangını Kontrol Altına Alınıyor

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde, Adaören Mahallesi’ndeki ormanlık alanda bugün sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Yangın, bölge sakinleri tarafından hemen yetkililere bildirildi.

Bölgeye, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri hızlı bir şekilde yönlendirildi. Yangının kontrol altına alınabilmesi için hem havadan hem de karadan yoğun bir müdahale sürdürülüyor.

Yangının yayılmasını önlemek amacıyla ekiplerin azami çaba gösterdiği bildirilirken, yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatılmıştır.

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde çıkan orman yangını, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve...

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde çıkan orman yangını, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

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