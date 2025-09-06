Balıkesir'in 103. Kurtuluş Yıldönümü 'Tülütabaklar' Gösterisiyle Kutlandı

Balıkesir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103'üncü yılı, geleneksel Tülütabaklar gösterisi ile tören ve etkinlikler kapsamında kutlandı.

Törenin başlangıcı ve program akışı

Programlar, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Garnizon ve 9'uncu Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Gökhan Gürakar ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla başladı.

Kuvayımilliye Meydanı'nda devam eden etkinliklerde yetkililer halkı selamladı, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı da katılımcılara iletildi.

Söyleşi, konuşma ve gösteriler

Balıkesir Üniversitesi Yeni Türk Edebiyatı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Özsarı, Balıkesir'in kurtuluş sürecini anlattı. Tören kapsamında şiirler okundu, halk oyunları ile Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliğinın gösterileri sunuldu.

Ahmet Akın törende yaptığı konuşmada İstiklal Madalyalı Kuvvacı Ahmet Efe'nin torunu olmanın gururunu yaşadığını belirtti ve birlik vurgusu yaparak şunları kaydetti: Kenetlenirsek aşamayacağımız hiçbir engel yok. O gün bağımsızlık için direnen Balıkesir halkı, bugün de vatanımız ve Cumhuriyet'imiz için dimdik ayaktadır çünkü bizim damarlarımızda dolaşan kan, Kuvayımilliye kanıdır. Yükümüz ağır, sorumluluğumuz büyük. Çok ama çok çalışacağız. Bu topraklara ve bu kutsal emanete sonuna kadar sahip çıkacağız. Balıkesir'in bereketli topraklarını, çalışkan insanlarını, Kuvayımilliye'nin izzetini ve şerefini geleceğe taşıyacağız. Tıpkı ecdadımızın yaptığı gibi omuz omuza, yan yana, bir olarak, iri olarak, diri olacağız.

Tülütabaklar gösterisi ve halkın ilgisi

Etkinlikler arasında en çok ilgi çeken bölüm, işgal yıllarında düşman devriyelerini korkutmak için koyun ve keçi postu giyen, baca kurumuyla ve soba isiyle yüzlerini boyayan, at kuyruğu, çan ve değneklerle korkutucu bir görünüm alan deri işçilerinin canlandırıldığı Tülütabaklar gösterisiydi. Bu canlandırma sırasında bazı çocukların kaçtığı görüldü; bazı aileler ise Tülütabaklar ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Katılımcılar ve programın kapanışı

Resmigeçitle sona eren programa AK Parti Balıkesir milletvekilleri Mustafa Canbey ve İsmail Ok, CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, gaziler, şehit yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.