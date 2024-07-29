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Balıkesir'in Edremit ilçesindeki yangın kontrol altına alındı

Edremit'teki makilik alanda çıkan yangın, hızlı müdahale ile kısa sürede söndürüldü ve soğutma çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 29.07.2024 16:22
Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 16:22
Balıkesir'in Edremit ilçesindeki yangın kontrol altına alındı

Balıkesir'de Yangın Kontrol Altında

Balıkesir'in Edremit ilçesi Altınoluk Mahallesi'nde, makilik alanda çıkan yangın, havadan ve karadan etkili bir müdahale ile kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz bilinmiyor.

Yangının Seyri ve Mücadele

Tekçam mevkisi yakınlarında başlayan yangın, bölgeden yükselen dumanları gören vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

Yangın söndürme çalışmalarına, Edremit Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 5 arazöz, bir su tankeri, Edremit'te konuşlu bir helikopter ve 2 uçak katıldı. Rüzgarın da etkisiyle yangın hızlı bir şekilde yayılsa da, ekiplerin etkili müdahaleleri sayesinde kısa sürede kontrol altına alındı.

Soğutma Çalışmaları Devam Ediyor

Ekiplerin söndürme çalışmalarının ardından, yangın bölgesinde soğutma çalışmaları devam etmektedir. Yangın sırasında herhangi bir can kaybının yaşanmaması ise sevindirici bir gelişmedir.

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