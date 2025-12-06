Balıkesir MEB Arama ve Kurtarma Ekibi AFAD tarafından Akredite Edildi

Balıkesir MEB Arama ve Kurtarma Ekibi AFAD akreditasyonunu aldı

Kentsel Arama ve Kurtarma sertifikası ekip liderine Ankara'da teslim edildi

Millî Eğitim Bakanlığı Arama ve Kurtarma Birimi (MEB AKUB) bünyesinde faaliyet gösteren Balıkesir İl Millî Eğitim Müdürlüğü Arama ve Kurtarma Ekibi, AFAD tarafından düzenlenen Kentsel Arama ve Kurtarma Akreditasyon Sınavını başarıyla tamamlayarak akredite edildi.

Eylül ayında yapılan sınavın ardından, akreditasyon sertifikaları Ankara’da düzenlenen törende ekip liderine teslim edildi. Balıkesir ekibi adına törene katılan MEB AKUB Balıkesir Ekip Lideri Volkan Ali Bozdemir, ekip için 'Kentsel Arama ve Kurtarma Akreditasyon Sertifikası'nı alarak yetkinliği resmî olarak belgelendirdi.

Bu önemli başarıyla birlikte Balıkesir İl Millî Eğitim Müdürlüğü Arama ve Kurtarma Ekibi, afet durumlarında profesyonel müdahale kapasitesine sahip bir ekip olarak görev alabilecek.

