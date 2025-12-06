Balıkesir MEB Arama ve Kurtarma Ekibi AFAD tarafından Akredite Edildi

Balıkesir İl Millî Eğitim Müdürlüğü Arama ve Kurtarma Ekibi, AFAD'ın Kentsel Arama ve Kurtarma Akreditasyon Sınavı'nı başarıyla geçerek akredite oldu.

Yayın Tarihi: 06.12.2025 14:18
Güncelleme Tarihi: 06.12.2025 14:18
Balıkesir MEB Arama ve Kurtarma Ekibi AFAD tarafından Akredite Edildi

Balıkesir MEB Arama ve Kurtarma Ekibi AFAD akreditasyonunu aldı

Kentsel Arama ve Kurtarma sertifikası ekip liderine Ankara'da teslim edildi

Millî Eğitim Bakanlığı Arama ve Kurtarma Birimi (MEB AKUB) bünyesinde faaliyet gösteren Balıkesir İl Millî Eğitim Müdürlüğü Arama ve Kurtarma Ekibi, AFAD tarafından düzenlenen Kentsel Arama ve Kurtarma Akreditasyon Sınavını başarıyla tamamlayarak akredite edildi.

Eylül ayında yapılan sınavın ardından, akreditasyon sertifikaları Ankara’da düzenlenen törende ekip liderine teslim edildi. Balıkesir ekibi adına törene katılan MEB AKUB Balıkesir Ekip Lideri Volkan Ali Bozdemir, ekip için 'Kentsel Arama ve Kurtarma Akreditasyon Sertifikası'nı alarak yetkinliği resmî olarak belgelendirdi.

Bu önemli başarıyla birlikte Balıkesir İl Millî Eğitim Müdürlüğü Arama ve Kurtarma Ekibi, afet durumlarında profesyonel müdahale kapasitesine sahip bir ekip olarak görev alabilecek.

MEM ARAMA VE KURTARMA EKİBİ AKREDİTE EDİLDİ

MEM ARAMA VE KURTARMA EKİBİ AKREDİTE EDİLDİ

MEM ARAMA VE KURTARMA EKİBİ AKREDİTE EDİLDİ

İLGİLİ HABERLER

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mersin'de Kasım'da bin 50 Şüpheli Gözaltına Alındı
2
İnegöl'de Takla Atan Otomobil: Sürücü Burnu Kanamadan Kurtuldu
3
Gaziantep'te Kanseri Yenen 7 Yaşındaki Melih Tuğra İçin Balonlar Göğe Bırakıldı
4
Bitli’in Adilcevaz’da Tavuk Yüklü Tır Devrildi: Sürücü Yaralandı
5
Sivas’ta Tarihi Saat Kulesi Aslına Uygun Yeniden İnşa Edildi
6
Nizip’e Yeni Gençlik Merkezi: Prof. Dr. Hüseyin Cahit Tanyol Açıldı
7
Bingöl'de Trafik Kazası: Hafif Ticari Araç Elektrik Direğine Çarptı — 2 Yaralı

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi