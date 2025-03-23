Balıkesir Sındırgı'da Orman Yangınına Hızla Müdahale

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde ormanlık bir alanda meydana gelen yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangın, Kırsal Sinandede Mahallesi yakınlarında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı çıktı.

Yangının hızla büyümesinin ardından, Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ve belediye ekipleri olay yerine intikal etti. Yangın söndürme çalışmaları, hem karadan hem de havadan gerçekleştiriliyor.

Çalışmaların başarıyla sonuçlanması ve ormanlık alanın zarar görmemesi için ekiplerin büyük bir özveriyle çalıştığı bildiriliyor.