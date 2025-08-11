DOLAR
Balıkesir Sındırgı'daki Depremler Geceyi Sokakta Geçiren Sakinleri Ürkütti

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem sonrası mahalle sakinleri geceyi dışarıda geçirdi.

Yayın Tarihi: 11.08.2025 09:19
Güncelleme Tarihi: 11.08.2025 09:19
Balıkesir Sındırgı'daki Depremler Geceyi Sokakta Geçiren Sakinleri Ürkütti

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem, mahalle sakinlerini tedirgin etti. Deprem anında sarsıntı hisseden vatandaşlar, geceyi dışarıda geçirmeye karar verdi.

Merkez üssü Sındırgı olan depremin, ilçe merkezine 12 kilometre uzaklıkta bulunan Alacaatlı ve 16 kilometre mesafedeki Kızılgür mahallelerindeki sakinleri etkiledi. Artçı sarsıntılar sebebiyle, çoğu kişi tedbir amacıyla evlerine girmekten kaçındı.

Kızıgür Mahallesi'nde, yaklaşık 130 kişinin yaşadığı alanda bulunan 49 yıllık caminin minaresi, meydana gelen deprem sonucunda yıkıldı. AA ekibi tarafından dronla görüntülenen caminin minaresinin parçalarının sokağa devrildiği gözlendi. Cami cemaatinden 70 yaşındaki Muammer Kızmaz, çocukluğunun bu camide geçtiğini, inşaatında çalıştığını belirtti.

Depreme Gölcük Mahallesi'ndeki otomobilinde yakalanan İsmail Turgut, sarsıntı sonrası araçta savrulduğunu ifade etti. Otomobilini kontrol ettikten sonra tekrar yola devam ettiklerini belirten Turgut, şu şekilde konuştu: "Gece kesinlikle eve girmedik. Kapı hafiften açılmıştı, içeri baktım. Her yer harabe olmuş, duvarlar birbirine girmişti." Turgut, her birkaç dakikada bir güçlü sarsıntıların devam ettiğini vurguladı.

Diğer bir vatandaş Cennet Turgut ise evlerinde çatlakların oluştuğunu, deprem korkusu nedeniyle tedirgin olduklarını dile getirdi. Bazı vatandaşlar ise geceyi Sındırgı Atatürk Stadyumu'nda geçirmeyi tercih etti.

Stadyumda geçirenlerden Hasan Umur, deprem anında her şeyin yere devrildiğini ve büyük bir şok yaşadıklarını anlattı. Kemal Umut da evlerine girememekten ötürü korku yaşadıklarını belirtti.

