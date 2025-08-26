Balıkesir Susurluk'ta Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Balıkesir'in Susurluk ilçesi Günaydın Mahallesi'nde çıkan orman yangını, havadan 4 uçak 2 helikopter ve karadan çok sayıda araç ile kontrol altına alındı.