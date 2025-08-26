Balıkesir Susurluk'ta Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Müdahale ve soğutma çalışmaları sürüyor
Balıkesir'in Susurluk ilçesinde, Günaydın Mahallesi kırsalında dün başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Müdahale kapsamında havadan 4 uçak ve 2 helikopter, karadan ise 12 arazöz, 6 itfaiye aracı, 8 su tankeri, 4 ilk müdahale aracı, 2 dozer, 2 kepçe, ambulans, 6 hizmet aracı ve 150 personel görev aldı.
Ekipler, yangının söndürülmesinin ardından bölgede yoğunlaşan soğutma çalışmalarını sürdürüyor.
