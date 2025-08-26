DOLAR
Balıkesir Susurluk'ta Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Balıkesir'in Susurluk ilçesi Günaydın Mahallesi'nde çıkan orman yangını, havadan 4 uçak 2 helikopter ve karadan çok sayıda araç ile kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 26.08.2025 09:25
Güncelleme Tarihi: 26.08.2025 09:25
Müdahale ve soğutma çalışmaları sürüyor

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde, Günaydın Mahallesi kırsalında dün başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Müdahale kapsamında havadan 4 uçak ve 2 helikopter, karadan ise 12 arazöz, 6 itfaiye aracı, 8 su tankeri, 4 ilk müdahale aracı, 2 dozer, 2 kepçe, ambulans, 6 hizmet aracı ve 150 personel görev aldı.

Ekipler, yangının söndürülmesinin ardından bölgede yoğunlaşan soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

