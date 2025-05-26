Balıkesir ve İzmir'de Devlet Kapısında Yeni Kariyer Fırsatları!

İzmir ve Balıkesir'de Kamu İş İlanları Yayınlandı

Izmir ve Balıkesir'de devlet kapısında kariyer arayışında olan vatandaşlar için yeni iş ilanları açıklandı. Kamu personeli olmak isteyenler için müjdeli haberler geldi. Balıkesir'de 250 itfaiye eri alımı yapılırken, İzmir'de ise 50 zabıta memuru pozisyonu için başvuru süreci devam etmekte. Her iki alım da zorlu ama heyecan verici sınav süreçlerine tabi tutulacak.

İzmir'de Zabıta Memuru Alımı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı, şehir düzenini ve halk huzurunu sağlamak amacıyla 50 zabıta memuru alacağını açıkladı. Başvurular, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olacak şekilde gerçekleştirilecek.

Başvuru Koşulları

Başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki genel şartları taşıması gerekmektedir:

Türk vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum olmamak,

Türk Ceza Kanunu’nun belirttiği süreler geçmiş suçlardan dolayı mahkûm olmamak,

Erkek adayların askerlik durumlarına ilişkin uygunluk,

Akıl hastalığı bulunmamak.

Özel Şartlar

Adayların ayrıca Belediye Zabıta Yönetmeliği’nde belirtilen özel şartları da karşılaması bekleniyor:

KPSS (B) grubu puanı almış olmak,

Erkeklerde en az 1.67 m, kadınlarda en az 1.60 m boy ölçüsü,

30 yaşından gün almış olmak,

En az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

Başvuru koşullarını taşıyan adayların, 18-29 Ağustos 2025 tarihleri arasında sözlü ve uygulamalı sınavlara girecekleri belirtildi. Sınavlar İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eğitim Şube Müdürlüğü'nde yapılacak.

Balıkesir İtfaiye Memuru Alımı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 250 itfaiye memuru alımına yönelik adaylar arasında gerçekleşecek fiziksel yeterlilik sınav tarihlerini açıkladı. Adaylar, 5-9 Mayıs tarihleri arasında başvurularını tamamladı ve yazılı sınavda yarıştılar. Şimdi ise, 26-30 Mayıs tarihleri arasında fiziksel yeterlilik sınavına katılacaklar.

Sınav Süreci ve Ulaşım İmkanları

Adaylar için sınav alanına ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, sabah saat 08.30 ve öğlen 13.00'de servis hizmeti sunacak. Fiziksel sınavlar, adayların spor kıyafetleri ile sınav saatinden en az 30 dakika önce yerde hazır bulunmalarını gerektiriyor.