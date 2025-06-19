Balkan Fatihi Murat Hüdavendigar, 636. Yılında Kosova'da Anıldı

Balkan Fatihi Murat Hüdavendigar, Kosova'da Anıldı

Balkan fatihi olarak tanınan Osmanlı İmparatorluğu'nun üçüncü padişahı Murat Hüdavendigar (1. Murat), şehit edilişinin 636. yılında Kosova'nın başkenti Priştine yakınlarındaki kabri başında anıldı.

1389 yılında gerçekleşen Kosova Meydan Muharebesi sonrasında, savaş meydanını gezerken Miloş Obiliç tarafından şehit edilen Murat Hüdavendigar için, iç organlarının defnedildiği Mazgit köyündeki Meşhed-i Hüdavendigar Türbesi'nde anma töreni gerçekleştirildi.

Törene Katılım Yoğundu

Törene, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı, Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı ve Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, KDTP Milletvekili Fidan Brina Jılta ve Meşhed-i Hüdavendigar Derneği Başkanı Muhammed Ali Yıldırım gibi önemli isimlerin yanı sıra, ülkede görevli Türk kurum temsilcileri ve davetliler de katıldı.

Törende Okunan Dualar ve Konuşmalar

Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan anma programında, Murat Hüdavendigar'ın savaş meydanında yaptığı dua, Türkçe ve Arnavutça olarak okundu. Törende konuşanlar, Sultan Murat'ın başarılı devlet adamlığı ve komutanlığına dikkat çekerek, Osmanlı'nın Balkanlar'a açılan kapısının hükümdarlığı döneminde gerçekleştiğini vurguladılar.

Etkinlik kapsamında, Sultan Abdülmecid Han'ın beratıyla 1854 yılında türbedar olarak tayin edilen Buharalı Hacı Ali Bey ailesinin mensubu Saniye Türbedar ile de bir araya gelindi.

Tören, Murat Hüdavendigar'ın kabri başında yapılan dualarla son buldu.

Balkan fatihi olarak bilinen Osmanlı'nın üçüncü padişahı Murat Hüdavendigar (1. Murat), şehit edilişinin 636. yılında Kosova'nın başkenti Priştine yakınlarındaki kabri başında anıldı. Törene, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı, Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı ve Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, KDTP Milletvekili Fidan Brina Jılta, Meşhed-i Hüdavendigar Derneği Başkanı Muhammed Ali Yıldırım’ın yanı sıra ülkede görevli Türk kurum temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Balkan fatihi olarak bilinen Osmanlı'nın üçüncü padişahı Murat Hüdavendigar (1. Murat), şehit edilişinin 636. yılında Kosova'nın başkenti Priştine yakınlarındaki kabri başında anıldı. Törene, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı, Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı ve Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, KDTP Milletvekili Fidan Brina Jılta, Meşhed-i Hüdavendigar Derneği Başkanı Muhammed Ali Yıldırım’ın yanı sıra ülkede görevli Türk kurum temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.