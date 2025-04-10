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Balkan Gençlik Okulu Saraybosna'da Başladı

Saraybosna'da başlayan Balkan Gençlik Okulu, lise ve üniversite öğrencilerine ortak kültür ve medeniyet eğitimi sunuyor.

Yayın Tarihi: 10.04.2025 21:51
Güncelleme Tarihi: 10.04.2025 21:51
Balkan Gençlik Okulu Saraybosna'da Başladı

Balkan Gençlik Okulu Saraybosna'da Açıldı

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, lise ve üniversite öğrencilerinin katılımıyla 'Balkan Gençlik Okulu' programının açılışı gerçekleştirildi.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ile Gazi Hüsrev Bey Kütüphanesi işbirliğinde düzenlenen bu anlamlı programın açılış törenine, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği Kültür ve Turizm Müşaviri Ahmet Atabaş, Din Hizmetleri Müşaviri Mustafa Güvenç, Saraybosna Müftüsü Nedzad Grabus, Gazi Hüsrev Bey Kütüphanesi Yöneticisi Dzenan Handzic ve birçok öğrenci katıldı.

Açılışta konuşan Atabaş, programın 2016'dan beri Balkan ülkelerinde düzenlendiğini ve şimdiye kadar 3 bin öğrencinin bu projeden faydalandığını dile getirdi. Ayrıca, programın öğrencilerin kişisel gelişimlerine katkıda bulunmayı hedeflediğini vurguladı:

Ortak Kültür ve Eğitim Amaçları

“Din, tarih, dil ve kültür gibi ortak paydalar üzerinden, bulunduğumuz ülke ve topluluklarla birlikte ortak medeniyet ve kültür alanında eğitimler vermek istiyoruz. Türkiye ile bu ülkeler arasındaki ilişkileri geliştirmek amacıyla düzenlediğimiz bu program yaklaşık 8-10 hafta sürecek. Katılımcılara program sonunda Türkiye gezisi düzenlenecek.”

Balkan Gençlik Okulu'na katılan öğrencilerin diğer ülkelerdeki öğrencilerle etkileşime girmesi hedefleniyor. Atabaş, işbirliklerinden dolayı Gazi Hüsrev Bey Kütüphanesi yöneticilerine teşekkür etti.

Programda katılan öğrenciler, kültür, eğitim, tarih, ekonomi ve siyaset gibi çeşitli alanlarda toplam 2 ay sürecek dersler alacaklar.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da lise ve üniversite öğrencilerinin katıldığı "Balkan Gençlik...

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da lise ve üniversite öğrencilerinin katıldığı "Balkan Gençlik Okulu" programının açılışı yapıldı. Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği Kültür ve Turizm Müşaviri Ahmet Atabaş, programda konuştu.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da lise ve üniversite öğrencilerinin katıldığı "Balkan Gençlik...

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da lise ve üniversite öğrencilerinin katıldığı "Balkan Gençlik Okulu" programının açılışı yapıldı. Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği Kültür ve Turizm Müşaviri Ahmet Atabaş, programda konuştu.

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