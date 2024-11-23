Baltık Liderleri Altyapı Güvenliğini Görüştü: Telekomünikasyon Kablolarındaki Kopmalar Endişe Yarattı

Litvanya, Letonya ve Estonya Liderleri Altyapı Güvenliğini Görüştü

Litvanya Başbakanı Ingrida Simonyte, Letonya Başbakanı Evika Silina ve Estonya Başbakanı Kristen Michal, Baltık Denizi'nde Finlandiya ile Almanya ve İsveç ile Litvanya arasında bağlantı sağlayan deniz altı telekomünikasyon kablolarının kopmasının ardından bir araya gelerek altyapı güvenliğini tartıştı.

Litvanya hükümetinden gelen açıklamaya göre, Baltık Bakanlar Konseyi çerçevesinde Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta gerçekleştirilen toplantıda, liderler Rusya-Ukrayna Savaşı ve savunma konularında görüş alışverişinde bulundu.

Liderler, Baltık Denizi'nde meydana gelen telekomünikasyon kablosu kopmalarının, Baltık ülkeleri arasındaki işbirliğinin önemini ortaya koyduğunu belirtti. Altyapı güvenliğine odaklanmanın gerekliliğini vurgulayan liderler, NATO'nun Doğu kanadının ve Avrupa'nın güvenliğinin Ukrayna'nın savaşta galip gelmesi ile Avrupa-Atlantik entegrasyonuna bağlı olduğuna dikkat çekti. Bu bağlamda, Kiev'e desteğin artırılması çağrısında bulundular.

Ardından, Moskova'ya karşı yaptırımların güçlendirilmesi amacıyla Rusya ve Belarus'a ihracat kısıtlamalarını içeren savaş için kullanılacak malların ortak bir listesinin oluşturulması konusunda mutabık kaldılar.

Litvanya Başbakanı Simonyte, Baltık Denizi'nde kabloların kopması hakkında "sakin ama aynı zamanda uyanık kalınması" gerektiğini ve "kararlı ortak karşılık için de hazır olunması" gerektiğini ifade etti.

Baltık Bakanlar Konseyi

Baltık Bakanlar Konseyi, 13 Haziran 1994 tarihinde Letonya, Litvanya ve Estonya tarafından kurulmuştur. Konsey, üç ülkenin liderlerini yılda bir kez bir araya getirmektedir.

Baltık Denizi'nde Telekomünikasyon Kablolarındaki Kopma Olayı

Telekomünikasyon hizmetleri sunan ve hisselerinin çoğunluğu devlete ait olan Finli şirket Cinia, 19 Kasım'da, Finlandiya ile Almanya arasındaki C-Lion1 deniz altı kablosunda bir kopma nedeniyle sistem arızası yaşandığını duyurdu. Bu durum, hizmetlerde aksamalara neden oldu.

Litvanya ile İsveç arasındaki iletişim kablosunda da 18 Kasım'da saat 10:00'da arıza tespit edilmiştir. Telia'nın Litvanya'daki sözcüsü Audrius Stasiulaitis, sorunun fiber optik kablodaki fiziksel hasardan kaynaklandığını belirtti.

Finlandiya ve Almanya'dan Hibrit Savaş Uyarısı

Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen ile Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, yaptıkları ortak yazılı açıklamada, C-Lion1 kablosundaki arızalardan "derin endişe" duyduklarını ifade etti. Ayrıca, bu olayların "hibrit savaş ihtimali"ni gündeme getirdiğini vurguladılar.

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Baltık Denizi'nde meydana gelen arızaların sabotajı işaret ettiğini kaydetti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.