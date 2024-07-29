Baltık Ülkelerinde Şiddetli Hava Koşulları

Baltık Ülkelerinde Şiddetli Rüzgar ve Sağanak Yağış

Baltık bölgesindeki Letonya, Litvanya ve Estonya, son günlerde etkili olan şiddetli rüzgar ve yoğun yağışlardan olumsuz şekilde etkilendi. Bu duruma bağlı olarak, binlerce hane elektriksiz kaldı ve ulaşımda aksaklıklar yaşandı.

Lituanya'da Can Kaybı ve Elektrik Kesintileri

Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta yaşanan fırtına sonucunda bir kişi hayatını kaybetti. Yaklaşık 200,000 hanelik bir kısımda elektrik kesintisi yaşanırken, rüzgar nedeniyle devrilen ağaçlar birçok ev ve araca zarar verdi. Yetkililer, vatandaşlara çıkmamaları konusunda uyarılarda bulundu.

Ulaşımda Aksamalar ve İptaller

Litvanya'da bazı uçuşlar iptal edilirken, toplu taşıma sistemlerinde de ciddi gecikmeler yaşandı. Ülke genelinde hava koşullarının etkisiyle ulaşım alternatifleri zor hale geldi.

Letonya ve Estonya'daki Durum

Letonya'da ise uzmanlar, aşırı yağışlar sonucunda su seviyelerinin tehlikeli noktalara yükselebileceği konusunda uyarılarda bulundu. Başkent Riga'dan geçen Daugava Nehri'nin taşma riski bulunuyor. Estonya'nın güney bölgelerinde de benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor.