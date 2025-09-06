Baltimore Yönetimi Trump’ın Ulusal Muhafız Gönderme Planını Protesto Etti

Baltimore kent yönetimi, ABD Başkanı Donald Trump’ın şehirde Ulusal Muhafızları konuşlandırma tehdidine karşı düzenlenen yürüyüşle tepki gösterdi. Eyleme Vali Wes Moore, Baltimore Belediye Başkanı Brandon Scott ve çok sayıda kent sakini katıldı.

Vali Moore: Kentin ihtiyacı Ulusal Muhafız değil

Yürüyüş sırasında konuşan Vali Wes Moore, Baltimore’un son isteğinin Trump’ın gönderme tehdidinde bulunduğu Ulusal Muhafız varlığı olduğunu söyledi. Moore, kentin "işgalcilere ihtiyaçları olmadığını" belirterek bu tehdidin "tiyatral bir güç gösterisiyle siyasi mesaj vermek" amacı taşıdığını vurguladı.

Topluluk, yürüyüşe başlarken "Elimizde ne varsa, ihtiyacımız olan da o." sloganı attı.

Trump’ın güvenlik adımları ve New Orleans duyurusu

Trump, birkaç gün önce Washington’da uygulanan güvenlik önlemlerinin kısa sürede kenti suçlulardan arındırdığını ve benzer adımları Chicago ile Baltimore gibi yüksek suç oranlı şehirlerde de hayata geçireceklerini söylemişti. Trump, Chicago ile Baltimore’u dünyanın en yüksek suç oranına sahip şehirler listesine koyduğunu ifade ederek bunun "utanç verici" olduğunu belirtti.

Ayrıca Trump, Beyaz Saray’daki bir etkinlikte Louisiana’daki New Orleans kentine de Ulusal Muhafız göndereceğini duyurdu ve şehrin iki hafta içinde "güvenli" hale geleceğini taahhüt etti.

Washington’da ilan edilen acil durum ve Ulusal Muhafız konuşlandırmaları

Başkent Washington’da 11 Ağustos’ta "kamu güvenliği acil durumu" ilan eden Trump, Washington polisinin federal kontrol altına alınacağını ve Ulusal Muhafızların kente getirileceğini açıklamıştı. ABD Adalet Bakanlığı, Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi (DEA) başındaki Terry Cole'u Metropolitan Polis Departmanı için "Acil Durum Polis Komiseri" ilan etti.

Pentagon, 14 Ağustos’ta başkentte 800 Ulusal Muhafızın görev yerlerine konuşlandırıldığını duyurdu. Ayrıca West Virginia, South Carolina ve Ohio gibi eyaletler de acil durum kapsamında yüzlerce Ulusal Muhafız göndermeye karar vermişti.

Baltimore yönetimi ve kent sakinleri, Ulusal Muhafız tehditlerinin bölge için çözüm olmadığını savunurken, yerel liderler toplumsal güvenlik için farklı yaklaşımlar gerektiğini vurguladı.