Bamako'da Silah Sesleri Endişe Yarattı

Bamako'da Korkutan Sesler

Mali'nin başkenti Bamako'da sabahın erken saatlerinde çeşitli bölgelerden silah ve patlama sesleri yükselmeye başladı. Yerel kaynaklardan edinilen bilgiler, durumu endişeli bir hale getiriyor.

Sosyal Medyada Saldırı İddiaları

Sosyal medya platformlarında bazı kullanıcılar, bir askeri tesise saldırı gerçekleştirildiğine dair iddialarda bulunmaktadır. Paylaşılan videolar, şehrin bir kısmından dumanların yükseldiğini gösteriyor.

Askeri Dönemin Ardından

Mali'de 2020 ve 2021 yıllarında gerçekleştirilen askeri darbelerin ardından, Assimi Goita geçiş sürecinin cumhurbaşkanı olarak atanmıştı. Bu tür olaylar, ülkedeki güvenlik endişelerini artırıyor.