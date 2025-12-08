Bandırma'da 16 yaşındaki sürücünün karıştığı kaza: 5 çocuk yaralandı

Bandırma'da tek taraflı trafik kazası: 5 çocuk yaralandı

Hacıyusuf Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde dün gece meydana gelen tek taraflı trafik kazasında 5 çocuk yaralandı. Kazada bir yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, Hacıyusuf Mahallesi Adalet Caddesi üzerinde şehir merkezi istikametine seyir halinde olan C.D. (16)34 MME 840 plakalı otomobil, 11026 Sokak kavşağına yaklaşırken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle sürücü C.D. (16) ile aynı araçta bulunan İ.Ç. (17), A.S. (16), S.T. (14) ve I.Ö. (15) yaralandı. Yaralılardan İ.Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu, diğer dört yaralının ise genel sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları çeşitli hastanelere sevk ederken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

BALIKESİR'İN BANDIRMA İLÇESİNDE DÜN GECE MEYDANA GELEN TEK TARAFLI TRAFİK KAZASINDA 5 ÇOCUK YARALANDI. KAZADA BİR YARALININ HAYATİ TEHLİKESİNİN BULUNDUĞU ÖĞRENİLDİ.