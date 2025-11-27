Bandırma yolunda tır dorsesinde yangın: 6 araç, 16 personel müdahale etti

Balıkesir-Bandırma karayolunda karton yüklü tırın dorsesinde çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü; inceleme başlatıldı.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 23:19
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 23:19
Bandırma yolunda tır dorsesinde yangın: 6 araç, 16 personel müdahale etti

Bandırma yolunda tır dorsesinde yangın: 6 araç, 16 personel müdahale etti

Balıkesir-Bandırma karayolunda seyir halindeki karton yüklü tırın dorsesinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı ve söndürüldü.

Olay yeri ve araç bilgileri

Bandırma istikameti Susurluk Kepekler mevkiinde K.İ. idaresindeki 59 ACF 731 çekici, 59 ALC 262 dorse plakalı karton yüklü tırın dorsesinde yangın başladı.

Müdahale

Yangına, Susurluk Grup Amirliği’nden 3 araç 10 personel, Bandırma Grup Amirliği’nden 2 araç 3 personel, Manyas Grup Amirliği’nden 1 araç 3 personel olmak üzere toplam 6 araç ve 16 personel müdahale etti. Ayrıca Susurluk Belediyesi ekipleri de 2 su ikmal aracı ve 1 kepçe ile söndürme çalışmalarına destek verdi.

Güncel durum

Ekiplerin koordineli ve hızlı müdahalesi sonucu yangın tamamen kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeni hakkında inceleme başlatıldı.

BANDIRMA KARAYOLUNDA TIR DORSESİ ALEV ALDI

BANDIRMA KARAYOLUNDA TIR DORSESİ ALEV ALDI

BANDIRMA KARAYOLUNDA TIR DORSESİ ALEV ALDI

İLGİLİ HABERLER

Beyaz Saray Yakınında Saldırı: Fail Rahmanullah Lakanwal Kim?

GORA 4 GORA: Cem Yılmaz’dan 20 Yıl Sonra Gelen Hamle — Vizyon Tarihi ve Netflix İddiaları

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Doc Dizisi Gerçek Mi? Pierdante Piccioni ve İtalyan Orijinali

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ünye'de 6. Sınıf Öğrenci Sınıfta Baygınlık Sonrası Hayatını Kaybetti
2
Çorum'da motosiklet hırsızlığı: 18 yaş altı 3 çocuk yakalandı, uyuşturucu bulundu
3
Aksaray'da 'Küseceksen Oynamayalım' Kahvehanesinde Kavga: 3 Yaralı
4
Kayseri'de Şüpheli Çanta Paniği: Fünye ile İmha
5
SMA Tip 2'li Aydem, Dubai'den sonra Ankara'da tedaviye devam ediyor
6
Bandırma yolunda tır dorsesinde yangın: 6 araç, 16 personel müdahale etti
7
Sinop’ta Plastik Kablo Dumanı Yangın Zannedildi

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

27 Kasım 2025 Perşembe TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler ve Maçlar Var?

Doc Dizisi Gerçek Mi? Pierdante Piccioni ve İtalyan Orijinali

Beyaz Saray Yakınında Saldırı: Fail Rahmanullah Lakanwal Kim?

Marmara Depremi Tatbikatı Ne Zaman? AFAD Erteledi, Yeni Tarih Bekleniyor

Eşref Rüya 24. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı?

GORA 4 GORA: Cem Yılmaz’dan 20 Yıl Sonra Gelen Hamle — Vizyon Tarihi ve Netflix İddiaları

Bereketli Topraklar Final Kararı: Nedenleri ve 30 Kasım 2025'teki Son Bölüm

11. Yargı Paketi'nde 'Eşitlik' Formülü: 50 Bin Mahkuma Tahliye Kapısı mı?