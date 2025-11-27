Bandırma yolunda tır dorsesinde yangın: 6 araç, 16 personel müdahale etti

Balıkesir-Bandırma karayolunda seyir halindeki karton yüklü tırın dorsesinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı ve söndürüldü.

Olay yeri ve araç bilgileri

Bandırma istikameti Susurluk Kepekler mevkiinde K.İ. idaresindeki 59 ACF 731 çekici, 59 ALC 262 dorse plakalı karton yüklü tırın dorsesinde yangın başladı.

Müdahale

Yangına, Susurluk Grup Amirliği’nden 3 araç 10 personel, Bandırma Grup Amirliği’nden 2 araç 3 personel, Manyas Grup Amirliği’nden 1 araç 3 personel olmak üzere toplam 6 araç ve 16 personel müdahale etti. Ayrıca Susurluk Belediyesi ekipleri de 2 su ikmal aracı ve 1 kepçe ile söndürme çalışmalarına destek verdi.

Güncel durum

Ekiplerin koordineli ve hızlı müdahalesi sonucu yangın tamamen kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeni hakkında inceleme başlatıldı.

BANDIRMA KARAYOLUNDA TIR DORSESİ ALEV ALDI