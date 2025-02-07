Bangladeş BNP, Hükümetten Şiddet Olaylarına Karşı Sıkı Önlemler Talep Etti

Bangladeş'te BNP, Hükümetten Önlem Talebi
Bangladeş Milliyetçi Partisi (BNP), eski Başbakan Şeyh Hasina Vecid ve partisi Avami Ligi'ne karşı artan şiddet eylemlerine tepki olarak geçici hükümete şiddetle mücadele konusunda sıkı önlemler alma çağrısında bulundu.
Ruhul Kabir Rizvi'nin Açıklamaları
Dhaka Tribune'un haberine göre, BNP Genel Sekreteri Ruhul Kabir Rizvi, ülke genelindeki şiddet ve kundaklama olaylarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Geçici hükümete, anarşik durumun kontrol altına alınması için derhal harekete geçmesi gerektiğini vurguluyoruz. Aksi takdirde, bu durum tüm ülkeye yayılabilir. Şu an, kanun ve düzenin sıkı biçimde uygulanacağı bir dönemin gerekliliği aşikardır" dedi.
Rizvi, geçici hükümetin son altı ayda Hasina ve müttefiklerine karşı adaletin sağlanması konusunda etkili adımlar atmadığına dikkat çekerek, kamuoyunda oluşan algının güçlü olduğunu ifade etti. Hükümetin somut adımlar atmamasıyla halkı yasa dışı faaliyetlere teşvik ettiğini belirten Rizvi, "Hükümetin bu tür eylemlere izin vermesi, ulusal ve uluslararası düzeyde itibarımıza ciddi zararlar verebilir" diye konuştu.
Geçici Hükümetten Yanıt
Bangladeş'te geçici hükümete başdanışmanlık eden Muhammed Yunus, ülke genelindeki şiddet olaylarını kontrol altına alacaklarını belirtti. Yunus'un basın ekibinden yapılan açıklamada, "Geçici hükümet, bazı kişi ve grupların çeşitli kurum ve kuruluşlara yönelik zarar verme girişimlerini büyük bir endişeyle izliyor. Hükümet, bu tür eylemleri kesin şekilde önleyecektir" Ayrıca, hükümetin halkın can ve mal güvenliğini koruma konusunda kararlı olduğu vurgulandı. Son günlerde Bangladeş'te bir grup protestocu, eski Başbakan Hasina'nın Hindistan'daki açıklamaları sonrası, Avami Ligi karşıtı büyük protestolar düzenledi. Bu gösteriler sırasında, Bangladeş'in bağımsızlık mücadelesinin sembollerinden biri olan Bangabandhu Şeyh Muciburrahman'ın Khulna'daki evi buldozerlerle yıkıldı. Hindistan, bu olayı kınayarak, Hasina'nın babasının "kahramanca bir direnişin sembolü" olduğunu ifade etti.
Protestolar ve Olaylar
Ayrıca, hükümetin halkın can ve mal güvenliğini koruma konusunda kararlı olduğu vurgulandı.
Son günlerde Bangladeş'te bir grup protestocu, eski Başbakan Hasina'nın Hindistan'daki açıklamaları sonrası, Avami Ligi karşıtı büyük protestolar düzenledi. Bu gösteriler sırasında, Bangladeş'in bağımsızlık mücadelesinin sembollerinden biri olan Bangabandhu Şeyh Muciburrahman'ın Khulna'daki evi buldozerlerle yıkıldı. Hindistan, bu olayı kınayarak, Hasina'nın babasının "kahramanca bir direnişin sembolü" olduğunu ifade etti.