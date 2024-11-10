Bangladeş, Eski Başbakan Hasina'nın İadesi İçin Interpol'den Kırmızı Bülten Talep Edecek

Bangladeş Geçici Hükümeti, Interpol'den Kırmızı Bülten Talep Edecek

Bangladeş'teki geçici hükümet, 5 Ağustos'ta ülkeden ayrılan eski Başbakan Şeyh Hasina Vecid ve yurt dışına kaçan diğer destekçilerinin iadesi için Interpol'den kırmızı bülten çıkarmasını talep etmeye hazırlanıyor.

Dhaka Tribune gazetesinin haberine göre, geçici hükümetin Hukuk, Adalet ve Parlamento İşleri Danışmanı Asif Nazrul, hükümetin bu konuda adım atacağını duyurdu. Nazrul, Hasina ve yurt dışına kaçan diğer kişilerin iadesi için gereken adımların atılacağını belirtti.

Geçmişte Ne Olmuştu?

Bangladeş'te 1971 yılındaki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alan kişilerin çocuklarına yönelik kamuda kontenjan ayrılması kararı sonrasında, temmuz ortasında öğrencilerin önderliğinde protestolar başlamıştı. Yüksek Mahkeme, temmuz sonunda kontenjan kotası oranlarını düşürmesi ile bu protestoların sona erdiği açıklanmıştı.

Protestolar sırasında yaşanan şiddet olayları sonrası Cemaat-i İslami Partisi ve öğrenci kanadı yasaklanmıştı. Protestocular, yaşamını yitirenler için "adalet" talebiyle tekrar sokaklara dökülmüş; bu süreçte yüzlerce kişi hayatını kaybetmiş ve binlerce kişi gözaltına alınmıştı.

Şiddet olaylarının arttığı dönemde, Başbakan Şeyh Hasina, resmi konutundan ayrılarak askeri helikopterle Hindistan'a gitmiş; bu sırada göstericiler başbakanın resmi konutunu basmıştı. Nobel ödüllü Muhammed Yunus ise 8 Ağustos'ta geçici hükümet başkanı olarak yemin edip göreve başlamıştı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.