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Bangladeş, Eski Başbakan Hasina'nın İadesini Hindistan'dan Talep Etti

Bangladeş, eski Başbakan Hasina'nın iadesini Hindistan'dan talep ederken Arakanlı Müslümanların ülkeye girişini yasakladı.

Yayın Tarihi: 23.12.2024 16:49
Güncelleme Tarihi: 23.12.2024 16:49
Bangladeş, Eski Başbakan Hasina'nın İadesini Hindistan'dan Talep Etti

Bangladeş, Hasina'nın İadesini İstiyor

Bangladeş hükümeti, eski Başbakan Şeyh Hasina Vecid'in Hindistan'a kaçmasının ardından, hiçbir koşulda daha fazla Arakanlı Müslümanın ülkeye girişine izin vermeyeceğini açıkladı. Protestoların devam ettiği Bangladeş'te, Hasina'nın iade süreçleri hız kazandı.

Dışişleri Danışmanı Açıklamalarda Bulundu

Bangladeş resmi ajansı Bangladesh Sangbad Sangstha (BSS)'nın haberine göre, geçici hükümetin Dışişleri Danışmanı Touhid Hossain, Hindistan'a gönderilen nota ile Hasina'nın geri dönmesi için yasal sürecin başlatılmasını talep ettiklerini belirtti.

İçişleri Danışmanı Jahangir Alam ise, Hasina'nın iadesini sağlamak için Hindistan Dışişleri Bakanlığı'na mektup gönderildiğini açıkladı. İki ülke arasında bir iade anlaşması bulunduğuna dikkat çeken Alam, bu kapsamda Hasina'nın Bangladeş'e teslim edilebileceğini ifade etti.

Arakanlı Müslümanlara Yönelik Sıkı Önlemler

Dhaka Tribune gazetesinin verdiği habere göre, Alam, son 1,5-2 yıl içinde 60 bin Arakanlı Müslümanın Bangladeş'e sığındığını açıkladı ve artık daha fazla Arakanlı Müslümanın ülkeye girişine izin verilmeyeceğini vurguladı. Myanmar'daki çatışmalardan kaçan mültecilere yönelik sıkı önlemler devam edecek.

Bangladeş'teki Gösteriler

Bangladeş'te 2023 yılı boyunca, 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alanların çocuklarına kamuda kontenjan ayrılması kararının ardından protestolar patlak vermişti. Temmuz sonunda Yüksek Mahkeme'nin kontenjan kotasını düşürmesiyle eylemlerin sona erdiği bildirilmişti.

Ancak gösteri sırasında yaşanan şiddet olayları nedeniyle yüzlerce kişi hayatını kaybederken, binlerce kişi gözaltına alındı. Başbakan Hasina, 5 Ağustos'ta askeri helikopterle Hindistan'a kaçarken, göstericiler resmi konutu bastı. Nobel ödüllü Muhammed Yunus, 8 Ağustos'ta geçici hükümet başkanı olarak göreve başladı.

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