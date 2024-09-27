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Bangladeş Hükümeti: Filistinlilere Yönelik Suçların Sorumluları Hesap Vermeli

Bangladeş'in geçici hükümet başkanı Muhammed Yunus, Filistinlilere karşı işlenen suçlara karşı uluslararası hesap vermeyi talep etti.

Yayın Tarihi: 27.09.2024 20:01
Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 20:01
Bangladeş Hükümeti: Filistinlilere Yönelik Suçların Sorumluları Hesap Vermeli

Filistinlilere Yönelik Suçlara Tepki

Bangladeş'teki geçici hükümetin başdanışmanı Muhammed Yunus, Filistinlilere karşı işlenen insanlığa karşı suçların tüm sorumlularının hesap vermesi gerektiğini belirtti.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Açıklamalar

Yunus, 79. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu görüşmelerinde yaptığı konuşmada, İsrail'in Gazze’deki soykırımının global tepkilere karşın sürdüğünü ifade etti.

Filistinli Hayatların Değeri

Filistinli toplumun, özellikle çocuklar ve kadınların korunması amacıyla acil ve tam ateşkes çağrısında bulunan Yunus, bu bireylerin "harcanabilir" olmadığını vurguladı.

İki Devletli Çözüm Vurgusu

Uluslararası toplumun, Orta Doğu'da kalıcı barış sağlamak için iki devletli çözümü hayata geçirmek için harekete geçmesi gerektiğini ifade etti.

Rusya-Ukrayna Savaşı Üzerine Değerlendirmeler

Yunus, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın da birçok can kaybına yol açtığını belirterek, iki tarafı diyaloga davet etti.

Arakanlı Müslümanlar Konusu

Ülkesindeki Arakanlı Müslümanların (Rohingya) durumuna da değinen Yunus, 1,2 milyon Arakanlı Müslüman’a ev sahipliği yaptıklarını ve bu kişilerin onurlu bir şekilde geri dönmeleri için uluslararası toplumla işbirliği yapmaya hazır olduklarını belirtti.

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