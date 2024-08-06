Bangladeş'in En Uzun Süre Başbakanlık Yapan İsim: Şeyh Hasina

Şeyh Hasina'nın Başbakanlık Dönemi

Bangladeş'te hükümet karşıtı protestolarda yaşanan şiddet olayları nedeniyle ülkeyi terk eden Başbakan Şeyh Hasina Vecid, ordu tarafından istifa etmeye zorlandı. 76 yaşındaki Hasina, 1996'dan bu yana ülke tarihinin en uzun süre görev yapan başbakanı oldu. Görev süresi, Haziran 1996-Temmuz 2001 ve Ocak 2009-Ağustos 2024 tarihlerine uzanmaktadır.

Kurucu Cumhurbaşkanının Kızı

Şeyh Hasina, 28 Eylül 1947'de Bangladeş'in güneybatısındaki Tungipara'da dünyaya geldi. Babası Şeyh Bangabandhu Mujibur Rahman, ülkenin kurucu Cumhurbaşkanıydı ve 1971'deki "Büyük Kurtuluş Savaşı"nın liderlerinden biriydi. Rahman, 15 Ağustos 1975'te bir askeri darbeyle devrilirken, Hasina ve kardeşi Şeyh Rehana dışında ailesinin tüm üyeleri hayatını kaybetti.

Gençlik Yıllarında Siyasi Aktivizm

Çocukluk ve gençlik yıllarında siyasete olan ilgisi, onun gelecekteki kariyerinin temelini attı. Dakka Üniversitesi'nde öğrenci lideri olarak aktif rol alan Hasina, 1960'ların sonlarından itibaren siyasette yer aldı.

Sürgün ve Dönüş

Babasının devrilmesinin ardından altı yıl Hindistan’da sürgünde kalan Hasina, 1981'de geri dönerek Avami Birliği'nin liderliğine seçildi. Bangladeş Milliyetçi Partisi (BNP) lideri Begüm Halide Ziya ile birlikte halk ayaklanmasına katıldı. Bu süreçte birçok kez ev hapsine alınsa da, 1996 yılında partisinin kazandığı seçimlerle birlikte başbakan oldu.

Yenilgi ve İkinci Dönem

2001'deki seçimlerde ağır bir yenilgi almasına rağmen, 2008'deki seçimlerde büyük bir başarı elde ederek tekrar başbakanlık koltuğuna oturdu. Ocak 2009'dan itibaren ülkesine hizmet etmeye devam etti.

Eleştiriler ve Sorunlar

Bugün, Hasina'nın hükümeti artan hayat pahalılığı ve enflasyon nedeniyle eleştirilmekte, yolsuzluk iddiaları gündeme gelmektedir. Yönetime yönelik baskılar ve muhalefet üzerindeki kısıtlamalar sık sık tartışma konusu olmaktadır.

Bangladeş tarihinde 20 yıl boyunca başbakanlık yaparak önemli bir miras bırakan Şeyh Hasina, ülkesinin siyasi tarihinin en çalkantılı dönemlerinden birinin figürü olarak hatırlanacak.