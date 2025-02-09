Bangladeş'te 33 Arakanlı Müslüman Yasa Dışı Geçişle Gözaltına Alındı

Bangladeş'te, aralarında çocukların da bulunduğu 33 Arakanlı Müslüman (Rohingya), "yasa dışı yollarla sınırı geçtikleri" gerekçesiyle gözaltına alındı. Bangladeş Sınır Muhafızları (BGB) tarafından yapılan açıklamada, alınan istihbarat doğrultusunda Alikadam bölgesinde bir operasyon düzenlendiği bildirildi.

Operasyon sırasında Myanmar'dan Bangladeş'e yasa dışı girdikleri belirlenen 14'ü çocuk toplam 33 kişinin gözaltına alındığı ifade edildi. Bu kişilerin, daha güvenli bir yaşam umuduyla Bangladeş'e çeşitli aracılar vasıtasıyla geçmeye çalıştıkları aktarıldı. Açıklamada, gözaltına alınan 33 kişinin geri gönderme işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.

AA muhabirine konuşan sınır güvenlik yetkilisi Badruddin Kamal, gelişmeleri doğrulayarak durumun ciddiyetine dikkat çekti.

Bangladeş geçici hükümeti Dışişleri Danışmanı Touhid Hossain, 4 Eylül 2024 tarihinde yaptığı bir açıklamada, Myanmar'daki çatışmalardan kaçan yaklaşık 8 bin Arakanlı Müslüman'ın Bangladeş'e girdiğini bildirdi. Hossain, ayrıca, Bangladeş'in daha fazla mülteciye insani barınma kapasitesine sahip olmadığını açıkladı.

Geçici hükümete başdanışmanlık eden Muhammed Yunus, küresel odağın Myanmar'daki Arakanlı Müslüman sığınmacılara çevrilmesi ve bu soruna kesin bir çözüm bulunması çağrısında bulundu.

Myanmar'da Etnik Temizlik

Myanmar'ın Arakan eyaletindeki çatışmalar, 2012 yılında Budistler ile Müslümanlar arasında başlamış, bu olaylarda binlerce Müslüman katledilmiş ve çok sayıda ev ile iş yeri ateşe verilmiştir. 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı. Birleşmiş Milletler'e (BM) göre, bu tarihten sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bini geçmiştir.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtlamış ve Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" veya "soykırım" olarak nitelendirmiştir.