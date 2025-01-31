Bangladeş'te Bişva İçtiması'na On Binlerce Müslüman Katıldı

Bangladeş'te Dünyanın İkinci Büyük Müslüman Buluşması

Bangladeş’te düzenlenen uluslararası Bişva İçtiması (Bishwa Ijtema), dünyanın ikinci büyük Müslüman buluşması olarak kabul ediliyor. Bu yılki buluşmaya, 72 ülkeden on binlerce Müslüman katıldı. Etkinlik, başkent Dakka yakınlarındaki Turag Nehri kıyısında başladı ve ilk aşaması 3 gün sürecek.

Tarihi ve Aşamaları

Bişva İçtiması, geçmişi 1950'li yıllara uzanan ve Tebliğ Cemaati tarafından başlatılan yıllık bir etkinliktir. Etkinliğin ikinci aşaması 3-5 Şubat, üçüncü aşaması ise 14-16 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek.

Katılımcı ve Güvenlik Önlemleri

Etkinlikte, Hindistan ve Pakistan dahil olmak üzere 72 ülkeden birçok din adamı ile on binlerce kişi bir araya geldi. Habibullah Raihan, organizasyon sözcüsü, şimdiye kadar gelen katılımcılar hakkında bilgi verirken, bölgeye çok sayıda güvenlik görevlisi ve kamera konuşlandırıldığını belirtti.

İçtima’nın Anlamı ve İçeriği

İlk aşama boyunca din adamları dualar ediyor, Kur'an tilaveti yapıyor ve tefsir sunuyorlar. Bişva İçtiması, Müslümanların birlik, beraberlik, karşılıklı sevgi ve saygı göstermesi, ayrıca İslami değerlere bağlılıklarını yeniden hatırlattıkları bir fırsat olarak değerlendiriliyor.

Katılım Tarihleri

Her yıl düzenlenen Bişva İçtiması'na katılım her geçen yıl artış göstermekte. 2001 yılında katılımcı sayısı 2 milyon, 2010 yılında ise 5 milyon olmuştur.