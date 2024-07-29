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Bangladeş'te Cemaat-i İslami Partisi ve Öğrenci Kolları Yasaklandı

Cemaat-i İslami ve öğrenci kolu, ülkedeki son protestolar sonrası yasaklandı. Başbakan Hasina ve 14 parti birlikte hareket ediyor.

Yayın Tarihi: 29.07.2024 21:43
Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 21:43
Bangladeş'te Cemaat-i İslami Partisi ve Öğrenci Kolları Yasaklandı

Bangladeş'te Cemaat-i İslami Partisi Yasaklandı

Bangladeş'te, Avami Birliği Partisi öncülüğündeki 14 parti, kamu sektörü kontenjanlarındaki protestolar sonucu Cemaat-i İslami Partisi ve onun öğrenci kolunu yasaklama kararı aldı.

Protestolara Yanıt

Dhaka Tribune’nin haberine göre, Avami Birliği Partisi Genel Sekreteri Obaidul Quader, Başbakan Şeyh Hasina başkanlığında düzenlenen toplantıda, Bangladeş Milliyetçi Partisi (BNP) ile Cemaat-i İslami'nin vandallık ve kaos eylemleri ile ülkenin istikrarını tehdit ettiğini vurguladı.

Hasina’nın Çıkışı

Başbakan Hasina, toplantıda bu karara ilişkin Adalet ve İçişleri Bakanlığına talimat verdi. Hasina, Cemaat-i İslami ve öğrenci kolunun protestolarda sabotage ve kundaklama girişimleriyle ilişkilendirildiğini ifade etti.

Protestolara Dönüş

Bangladeş’te, 1971 tarihinde gerçekleşen Bağımsızlık Savaşı'nda görev alanların çocuklarına kamu sektöründe kontenjan verilmesi kararının ardından protestolar başlamıştı. 16 Temmuz'da, Hasina liderliğindeki grupların ve güvenlik güçlerinin üniversite kampüslerinde öğrencilere müdahalesi, gerginliği artırdı.

Mahkeme Kararı

21 Temmuz'da Bangladeş Yüksek Mahkemesi, Bağımsızlık Savaşı gazilerine dönük kontenjanı yüzde 30'dan yüzde 5'e indirdi. Ayrıca, kontenjanın yüzde 2'sinin etnik azınlık ve engellilere, geri kalan kısmının ise liyakat esasına göre tahsis edilmesine karar verdi.

Adalet Bakanı Enesul Hak, protestoların sona ermesinin ardından uygulanan sokağa çıkma yasağının kademeli olarak kaldırılacağını bildirdi. Devlet daireleri ve iş yerleri, sınırlı bir hizmetle faaliyetlerine devam etmeye başladı.

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