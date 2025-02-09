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Bangladeş'te Eski Başbakan'ın Partisiyle Bağlantılı 83 Kişi Gözaltına Alındı

Bangladeş'te eski Başbakan Şeyh Hasina'nın partisi ile bağlantılı 83 kişi, şiddet olayları nedeniyle gözaltına alındı. Operasyon, Hasina'nın açıklamaları sonrasında başlatıldı.

Yayın Tarihi: 09.02.2025 13:10
Güncelleme Tarihi: 09.02.2025 13:10
Bangladeş'te Eski Başbakan'ın Partisiyle Bağlantılı 83 Kişi Gözaltına Alındı

Bangladeş'te Gözaltılar Devam Ediyor

Bangladeş'te, eski Başbakan Şeyh Hasina Vecid'in yaptığı açıklamalar sonrası ülkede yaşanan şiddet olayları nedeniyle polis, Avami Birliği partisi ile bağlantılı 83 kişiyi gözaltına aldı. Ülkede artan şiddet olayları, Hasina'nın Hindistan'daki canlı yayında yaptığı konuşma ile ivme kazandı.

Operasyon Hakkında Detaylar

Dhaka Tribune gazetesinin haberine göre, gözaltılar "Şeytan Avı" adı verilen operasyon çerçevesinde gerçekleştirildi. Polis, Hasina karşıtı protestoculara yönelik saldırıların yaşandığına dikkat çekerek, Gazipur bölgesinde aralarında Avami Birliği liderlerinin de bulunduğu 83 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Protestolar ve Sonuçları

Hasina'nın açıklamasının ardından, 6 Şubat'ta ülke genelinde geniş çaplı protestolar düzenlenmişti. Gösteriler sırasında, Bangladeş'in kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Bangabandhu Şeyh Muciburrahman'ın bağımsızlık ilan ettiğini duyurduğu Khulna kentindeki evinin buldozerlerle yıkılması da dikkat çekici bir olay oldu. Bu durum, Bangladeş hükümetinin, Hindistan'a resmi bir protesto notası göndermesine neden oldu.

Tarihsel Arka Plan

Bangladeş'teki karışıklıklar, 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'ndan bu yana sosyal ve siyasi gerginliklerin bir yansıması. Temmuz 2024'te, bu süreçte yüksek mahkemenin kontenjan kota düzenlemeleri ile ilgili kararları protestoları tetiklemiş, şiddet olayları da maalesef yüzlerce kişinin hayatına mal olmuştur. Eski Başbakan Hasina, yaşanan olayların ardından askeri helikopterle Hindistan'a gitmek zorunda kalmıştı.

Gelecek Beklentileri

Nobel ödüllü Mohammed Yunus, 8 Ağustos 2024'te geçici hükümet başkanı olarak göreve başlamış ve 15 Ağustos 2024'te Hasina dahil olmak üzere üst düzey yetkililere karşı "soykırım ve insanlığa karşı suç" iddialarıyla soruşturma başlatılmıştır. Bu gelişmeler, Bangladeş'teki siyasi iklimin ne denli karmaşık olduğunun bir göstergesi.

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