Bangladeş'te Geçici Hükümetten Eski Başbakan Hasina'ya Pasaport İptali

Bangladeş'te Geçici Hükümetten Şeyh Hasina'ya Şok İptal

Bangladeş'te geçici hükümet, eski Başbakan Şeyh Hasina Vecid ve eski hükümet yetkililerinin diplomatik pasaportlarının iptaline karar verdi.

Pasaport İptali Hakkında Açıklama

Dhaka Tribune'de yer alan habere göre, geçici hükümetin İçişleri Bakanlığı yetkilileri, bu karara ilişkin detaylar paylaştı. Yetkililer, Hasina'nın yanı sıra hükümetindeki bakanlar ve parlamento üyelerinin diplomatik pasaportlarının iptal edileceğini belirtti.

Resmi Süreç Başlatıldı

Yetkililer, konuyla ilgili gerekli işlemlerin başladığını duyurarak, resmi kararın çok yakında açıklanacağını ifade etti.

Protestoların Arka Planı

Bangladeş'te geçtiğimiz temmuz ayında başlayan protestolar, 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alanların çocuklarına kamuda kontenjan ayrılması kararının ardından patlak vermişti. Yüksek Mahkeme, temmuz sonunda kontenjan oranlarını düşürünce protestoların sona erdiği duyurulmuştu.

Şiddet Olayları ve Tehditler

Protestolar sırasında yaşanan şiddet olaylarında yüzlerce kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi gözaltına alınmıştı. Cemaat-i İslami Partisi ve öğrenci kanadı protestolardaki şiddet olaylarından sorumlu tutulmuş ve yasaklandı. Bunun ardından göstericiler, yaşamını yitirenler için adalet talep etmek amacıyla tekrar sokağa döküldü.

Başbakan'ın Kaçışı

Başbakan Şeyh Hasina, şiddet olaylarının arttığı sırada resmi konutunu terk ederek askeri helikopterle Hindistan'a gitmiş, bu durum protestocuların tepkisini çekmiştir. Ayrıca, Muhammed Yunus, 8 Ağustos'ta geçici hükümet başkanı olarak göreve başlamıştır.