DOLAR
34,25 0,62%
EURO
37,22 0,14%
ALTIN
3.012,65 -0,62%
BITCOIN
2.338.418,41 0,88%

Bangladeş'te Mülteci Kampında Silahlı Saldırı: 3 Ölü

Cox's Bazar'daki mülteci kampında meydana gelen silahlı saldırıda 3 Arakanlı Müslüman hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 21.10.2024 14:32
Güncelleme Tarihi: 21.10.2024 14:32
Bangladeş'te Mülteci Kampında Silahlı Saldırı: 3 Ölü

Bangladeş’te Silahlı Saldırı!

Bangladeş’in Cox’s Bazar bölgesindeki mülteci kampında yaşayan Arakanlı Müslüman aileye düzenlenen bir saldırıda 3 kişi yaşamını yitirdi.

Olayın Detayları

Olay, Ukhiya Polis Merkezi yetkilisi Arif Hüseyin’in bildirdiğine göre; 15-20 kişilik bir silahlı grubun, 65 yaşındaki Ahmet’in ailesinin bulunduğu alana girerek ateş açmasıyla gerçekleşti. Saldırıda Ahmet ve oğlu Seyidül Amin olay yerinde hayatını kaybetti. Ayrıca, 15 yaşındaki torunları Asma ise hastaneye kaldırıldığında hayatını kaybetti.

Saldırının Nedeni

Yetkililer, silahlı grubun Rohingya Dayanışma Örgütü (RSO) üyesi olduğunu, ayrıca Seyidül Amin’in de Arakan Rohingya Kurtuluş Ordusu (ARSA) üyesi olduğundan şüphelenildiğini belirtmektedir. Cenazelerin otopsi işlemleri için hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

Amin Ailesinin Açıklamaları

Dhaka Tribune gazetesine açıklama yapan Amin’in ailesi, silahlı grubun uzun bir süre boyunca Amin’i hedef aldığını ve bu nedenle birkaç gün önce daha güvenli bir yere taşındıklarını açıkladı.

Çatışmalar ve Kayıplar

ARSA ve RSO grupları, Cox’s Bazar’daki mülteci kamplarında güç mücadelesi vermekte ve bu çatışmalarda birçok mültecinin yaşamını yitirdiği biliniyor. İnsan Hakları İzleme Örgütü, Temmuz ayında yaptığı açıklamada, bölgedeki mülteci kamplarında en az 11 farklı silahlı grubun faaliyet gösterdiğini vurgulamıştı.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere yeni destek müjdesi sabah saatlerinde geldi! Faturaların yarısı ödenecek

Asgari ücret zammında 8 detay! Bu rakamlardan biri kesin olacak

Destek için son 2 ay! 2500 TL ödeme yapılacak

Şok eden karar Resmi Gazete’de yayımlandı! Fiş alıp- vermeyene 100.000 TL ceza

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kartalkaya Kayak Merkezi'nde Kar Kalınlığı 15 Santimetreye Ulaştı
2
İHH İstoç Temsilciliği'nden İdlib'deki Çocuklara Destek
3
Beşiktaş'ta Yangınla İlgili Keşif Gerçekleşti
4
BM, İsrail'in Gazze'nin Kuzeyine Yardım Girişimlerini Engelledi
5
TBMM Başkanı Kurtulmuş, 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nı Ziyaret Etti
6
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Akademik Yıl Açılışında Önemli Mesajlar
7
İmamoğlu, Medya Temsilcileriyle Buluştu

Asgari ücret zammında 8 detay! Bu rakamlardan biri kesin olacak

Şok eden karar Resmi Gazete’de yayımlandı! Fiş alıp- vermeyene 100.000 TL ceza

Emeklilere yeni destek müjdesi sabah saatlerinde geldi! Faturaların yarısı ödenecek

Emeklilikte kartlar baştan dağıtılacak: Yeni sistemde çifte maaş alınacak

Asgari ücrette dev patlama! Asgari ücret 2025 için imkansız görülen zam oranı açıklandı

Bayrama 8 gün kala emekli için kalem kırıldı! Emekli için 29 Ekim ikramiyesi son dakika karar verildi

Destek için son 2 ay! 2500 TL ödeme yapılacak

Akaryakıt fiyatlarına çifte indirim: Bu geceyi bekleyen yaşadı

Yenidoğan Çetesi Soruşturması: Bebeklerin Ölüm Nedenleri Ortaya Çıktı

Kamuda KPSS şartı kaldırıldı! 2400 personel alımı yapılacak

31 İle deprem uyarısı AFAD’dan! Olası deprem listesi revize edildi

2025’te zam onayı verildi! Toplam yüzde 44 artacak