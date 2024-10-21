Bangladeş'te Mülteci Kampında Silahlı Saldırı: 3 Ölü

Bangladeş’te Silahlı Saldırı!

Bangladeş’in Cox’s Bazar bölgesindeki mülteci kampında yaşayan Arakanlı Müslüman aileye düzenlenen bir saldırıda 3 kişi yaşamını yitirdi.

Olayın Detayları

Olay, Ukhiya Polis Merkezi yetkilisi Arif Hüseyin’in bildirdiğine göre; 15-20 kişilik bir silahlı grubun, 65 yaşındaki Ahmet’in ailesinin bulunduğu alana girerek ateş açmasıyla gerçekleşti. Saldırıda Ahmet ve oğlu Seyidül Amin olay yerinde hayatını kaybetti. Ayrıca, 15 yaşındaki torunları Asma ise hastaneye kaldırıldığında hayatını kaybetti.

Saldırının Nedeni

Yetkililer, silahlı grubun Rohingya Dayanışma Örgütü (RSO) üyesi olduğunu, ayrıca Seyidül Amin’in de Arakan Rohingya Kurtuluş Ordusu (ARSA) üyesi olduğundan şüphelenildiğini belirtmektedir. Cenazelerin otopsi işlemleri için hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

Dhaka Tribune gazetesine açıklama yapan Amin’in ailesi, silahlı grubun uzun bir süre boyunca Amin’i hedef aldığını ve bu nedenle birkaç gün önce daha güvenli bir yere taşındıklarını açıkladı.

Çatışmalar ve Kayıplar

ARSA ve RSO grupları, Cox’s Bazar’daki mülteci kamplarında güç mücadelesi vermekte ve bu çatışmalarda birçok mültecinin yaşamını yitirdiği biliniyor. İnsan Hakları İzleme Örgütü, Temmuz ayında yaptığı açıklamada, bölgedeki mülteci kamplarında en az 11 farklı silahlı grubun faaliyet gösterdiğini vurgulamıştı.