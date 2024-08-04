Bangladeş'teki Hükümet Karşıtı Protestolarda Can Kaybı 93'e Ulaştı

Bangladeş'teki Protestoların Arka Planı

Bangladeş'te, hükümetin yürürlüğe koyduğu kamuda kontenjan ayrılması kararına karşı başlatılan gösteriler gidişatını kaybetmiş durumda. 1971 Bağımsızlık Savaşı'na katılanların ailelerine sağlanan yeni haklardan dolayı tepkiler çığ gibi büyüdü.

Protestoların Büyümesi ve Şiddet Olayları

Son günlerde, hükümet karşıtı eylemlerde ölenlerin sayısının 93'e yükseldiği bildiriliyor. Ülkede bu süre zarfında 200'den fazla kişi yaşamını yitirmişti. Prothom Alo gazetesi, pek çok şehirde yeniden başlayan gösterilerde, eylemcilerin Başbakan Şeyh Hasina Vecid hükümetinin istifasını talep ettiğini aktardı.

Başbakan'ın Açıklamaları

Başbakan Hasina, yaptığı basın açıklamasında, silahlı çatışmalara karışanları 'terörist' olarak nitelendirerek, hükümetin suçlulara karşı sert önlemler alacağının sinyalini verdi.

Sokağa Çıkma Yasağı ve İletişim Kısıtlamaları

İçişleri Bakanlığı, Dhaka ve çevresinde süresiz sokağa çıkma yasağı ilan etmişken, ayrıca ülke genelinde 3 günlük resmi tatil de duyuruldu. Mobil internet erişimi kapatıldı ve sosyal medya platformları olan Facebook ve WhatsApp'ta erişim engellendi.

Protestoların Tarihçesi

Tüm bu olaylar, Bangladeş İçişleri Bakanı Asaduzzaman Khan Kamal tarafından açıklanan, 147 kişinin yaşamını yitirdiği protestoların başlama sebeplerinden biriydi. Temmuzdan beri devam eden bu eylemlerde, pek çok kişi başkent Dakka'da eylem yapmak üzere toplanmış, güvenlik güçleri ise göstericilere gözyaşartıcı gaz ve ses bombası kullanarak müdahalede bulunmuştu.