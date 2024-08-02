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Bangladeş'teki Protestolarda 32 Çocuk Hayatını Kaybetti

Bangladeş'teki kamuda kontenjan protestolarında 32 çocuk yaşamını yitirdi, UNICEF durumu kınadı ve çocukların korunması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 02.08.2024 19:48
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 19:48
Bangladeş'teki Protestolarda 32 Çocuk Hayatını Kaybetti

Bangladeş'teki Protestolar ve UNICEF'in Uyarıları

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Bangladeş'te Bağımsızlık Savaşı'na katılanların ailelerine "kamuda kontenjan" ayrılmasına yönelik protestolar sırasında 32 çocuğun hayatını kaybettiğini duyurdu. Bu durum, UNICEF Güney Asya Bölge Sorumlusu Sanjay Wijesekera tarafından yapılan yazılı açıklama ile kamuoyuna bildirildi.

Protestoların Arka Planı

Bangladeş'teki bu olaylar, 1971 yılında yaşanan Bağımsızlık Savaşı'nda görev almış kişilerin çocuklarına belirli bir oranda kamuda iş imkânı verilmesi kararı sonrasında patlak verdi. Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina Vecid'in liderliğindeki Avami Birliği Partisi ile öğrenciler ve polis arasında yaşanan çatışmalar, protestoları daha da alevlendirdi.

Mahkeme Kararı ve Protestoların Seyri

Bangladeş Yüksek Mahkemesi, 21 Temmuz 2023'te, kontenjanın oranını %30'dan %5'e indirdi. Toplam kontenjanın %2'sinin etnik azınlık ve engelli bireylere, %93'ünün ise liyakatle dağıtılacağı karar verildi. İçişleri Bakanı Asaduzzaman Khan Kamal, bu süreçte 147 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi, ancak çeşitli kaynaklar ölü sayısının 200'ü geçtiğini belirtmektedir.

UNICEF'in Mesajı

Wijesekera, çocukların her zaman korunması gerektiğine dikkat çekerek, bu sorumluluğun tüm topluma ait olduğunu belirtti. Ayrıca, yaşanan şiddet olaylarını kınayarak, hayatını kaybeden çocukların ailelerine başsağlığı diledi.

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