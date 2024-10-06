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Bangladeş'teki Şiddetli Yağışlar 7 Can Aldı

Bangladeş'in Şerpur şehrinde meydana gelen sellerde 7 kişi yaşamını yitirdi, 150 binin üzerinde kişi mahsur kaldı.

Yayın Tarihi: 06.10.2024 19:06
Güncelleme Tarihi: 06.10.2024 19:06
Bangladeş'teki Şiddetli Yağışlar 7 Can Aldı

Bangladeş'te Sel Felaketi: 7 Ölü

Bangladeş'in Şerpur kentinde, etkili olan güçlü yağışlar nedeniyle meydana gelen sel felaketi nedeniyle ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti. Ayrıca, bu felaketten dolayı çok sayıda kişi yaralandı.

Köyler Su Altında Kaldı

Yerel medya kaynağı Dhaka Tribune'nin bildirdiğine göre, devam eden şiddetli yağışlar, Şerpur bölgesindeki 200'den fazla köyü olumsuz etkiledi. Yaklaşık 150.000 kişi, selin etkisiyle mahsur kalma durumu ile karşı karşıya kaldı.

Yardım Çalışmaları Devam Ediyor

Sel felaketi nedeniyle zor durumda kalan bölge sakinlerine, gıda ve su arıtma tabletleri dağıtımı yapıldı. Yerel yetkililer ile sivil toplum kuruluşları, selden etkilenen alanlarda arama kurtarma çalışmalarına hızla devam etmektedir.

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