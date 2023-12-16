Banka çalışanı dolandırıcılık ağı genişliyor: Bu kez Elbistan'da 50 milyonluk vurgun

Elbistan'da bir banka şubesinde çalışan Cengiz Biber, zimmetine 50 milyon lira geçirdiği gerekçesiyle yakalandı. Müşterilerin hesaplarından para aktaran Biber, savcılıkta suçlamaları kabul etti. Mahkemeye sevk edilen Biber, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Banka çalışanı dolandırıcılık ağı genişliyor: Bu kez Elbistan'da 50 milyonluk vurgun
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Kahramanmaraş'ta bir banka müşterisi, hesabındaki paranın kaybolduğunu fark edince bankayı aradı. Banka, müşterinin hesabından izinsiz para transferi yapıldığını belirledi. Banka, olayı araştırmak için Elbistan şubesine bir müfettiş atadı.

Hareketsiz Hesaplardan 50 milyon lira Çalmış

Elbistan'da bir banka şubesinde çalışan Cengiz Biber (42), müşterilerin hesaplarından 50 milyon lira çaldığı iddiasıyla tutuklandı. Banka müfettişinin yaptığı incelemede, Cengiz Biber'in uzun süredir kullanılmayan 20'ye yakın hesaptan para aktardığı ortaya çıktı. 

Banka, Cengiz Biber hakkında suç duyurusunda bulundu. Cengiz Biber, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği tarafından gözaltına alındı. Emniyette ifade vermeyen Cengiz Biber, savcılıkta suçunu kabul etti. Nöbetçi hakimlik, Cengiz Biber'i tutuklayarak cezaevine gönderdi.

Cengiz Biber, ticarete atıldı ancak işleri iyi gitmedi. Bu yüzden uzun süredir kullanılmayan bir hesaptan para aldı ama yine de borçlarını ödeyemedi. Sonra Biber, başka hesaplardan da para aktardı.

Biber, müfettişin geldiğini duyunca evini, arabasını ve diğer mallarını başkasına sattı.

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