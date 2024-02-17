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Banka kartı komisyonlarında devrim! Bakan Bolat ve 3 kamu bankası müdürü milyonları sevindiren karar

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, banka kartlarındaki komisyon oranlarının düşürüldüğünü ve kartlı ödemelerin arttığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 17.02.2024 10:16
Güncelleme Tarihi: 17.02.2024 10:16
Banka kartı komisyonlarında devrim! Bakan Bolat ve 3 kamu bankası müdürü milyonları sevindiren karar

KOMİSYON ORANLARI DÜŞTÜ, KARTLI ÖDEMELER ARTTI

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, banka kartlarındaki komisyon oranlarının düşürülmesi ve kartlı ödemelerin artmasıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Bolat, bu konuda üç kamu bankasının genel müdürlerinin bir karar aldığını ve banka kartlarıyla yapılan ödemelerin yüzde 78 büyüdüğünü belirtti.

kart

KOMİSYON ORANLARI DÜŞÜRÜLDÜ

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası’nda (ATSO) düzenlenen 'STK İstişare Toplantısı’na katıldı. ATSO Konferans Salonu’nda Antalya Valisi Hulusi Şahin, ATSO Başkanı Ali Bahar ve STK temsilcilerinin katıldığı toplantıda sektörel sorunlar ve çözüm önerileri konuşuldu.

Bakan Bolat, toplantıda kredi- banka kartlarındaki komisyon oranlarıyla ilgili dikkat çeken bir gelişmeyi paylaştı. “5 Ocak’ta Bankalar Birliği’yle bir araya geldik. Onlardan taleplerimiz oldu. Biz de onların taleplerini dinledik. Ve dedik ki, bu banka kartlarındaki komisyon oranlarını aşağı çekin, akaryakıt sektöründeki komisyon oranını da azaltın diye. Şimdi üç kamu bankası, Ziraat Bankası Genel Müdürümüzün de bize ilettiği gibi, bir karar verdiler. Banka kartındaki komisyon oranını yüzde 2,39’a indirdiler aylık taksit olarak. Akaryakıt istasyonlarında da yüzde 2,25’e indirdiler. Banka kartlarında, post makinelerindeki aylık ücreti de yüzde 50 düşürdüler. Bu anlamda hayırlı olsun diyorum” dedi.

KARTLI ÖDEMELER ARTTI

Bakan Bolat, ayrıca banka kartlarıyla yapılan ödemelerin de yüzde 78 arttığını ve toplam ödeme tutarının 978,3 milyar TL’ye ulaştığını açıkladı. Bakan Bolat, Bankalararası Kart Merkezi (BKM) Aralık ayı verilerine göre, kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile Aralık ayında yapılan toplam ödeme tutarının bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 116 artarak 978,3 milyar TL olduğunu söyledi. Kartlı ödemelerin 818,2 milyar TL’sinin kredi kartları ile yapılırken 142,6 milyar TL’sinin banka kartları, 17,5 milyar TL’sinin ise ön ödemeli kartlar ile yapıldığını belirtti. Banka kartı ile yapılan ödemelerin yüzde 78 büyüdüğünü ifade etti. Kartlı ödemelerin 809,8 milyon adedinin kredi kartları ile yapılırken 525,4 milyon adedinin banka kartları, 109,9 milyon adedinin ise ön ödemeli kartlar ile yapıldığını kaydetti.

Banka kartlarındaki komisyon oranı ne kadar oldu?

Banka kartlarındaki komisyon oranı yüzde 2,39’a indirildi.

Akaryakıt istasyonlarında banka kartı komisyon oranı ne kadar oldu?

Akaryakıt istasyonlarında banka kartı komisyon oranı yüzde 2,25’e indirildi.

Banka kartlarıyla yapılan ödemeler ne kadar arttı?

Banka kartlarıyla yapılan ödemeler yüzde 78 arttı.

Aralık ayında kartlı ödemelerin toplam tutarı ne kadar oldu?

Aralık ayında kartlı ödemelerin toplam tutarı 978,3 milyar TL oldu.

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