Barış Yarkadaş, Şükrü Dudu ile Berber Muhabbeti'nde Çarpıcı Açıklamalarda Bulundu: Yarkadaş'ın Dikkat Çeken Erdoğan Anısı

Başarılı TV yorumcusu ve yazar Barış Yarkadaş, tv100'de yayınlanan Şükrü Dudu ile Berber Muhabbeti programının bu haftaki konuğu oldu. Yarkadaş, programda gazeteciliğe başlama hikayesinden, CHP'deki kongre sürecine, Erdoğan'la yaşadığı anılardan, aşk hayatına kadar birçok konuda samimi itiraflarda bulundu.

Gazetecilik Serüveni 10 Yaşında Başladı

Barış Yarkadaş, programda gazeteciliğe nasıl başladığını anlattı. 1974 yılında Kars'ta doğduğunu ve kendini bildim bileli çalıştığını söyleyen Yarkadaş, ilkokul 5. sınıfı bitirdiği gün annesinin kendisini Yeni Doğu gazetesine çırak olarak verdiğini ve orada gazete dağıtmaya başladığını belirtti. Yarkadaş, ilk yazısını 23 Nisan'ı anlatan bir makale olarak yazdığını ve gazetede yayınlandığını ifade etti.

Yarkadaş, daha sonra haber yazmaya başladığını ve vatandaşın dertlerini dile getirdiğini kaydetti. İstanbul'da Matbaa Meslek Lisesi'ni kazandığını ancak okulu bırakıp pazarda çalıştığını, daha sonra Turgut Özal'ın affıyla okula geri döndüğünü ve Güneş Gazetesi'nde staj yapmaya başladığını anlattı. Yarkadaş, üniversite sınavını kazandığını ancak okulu bırakıp gazeteciliğe devam ettiğini söyledi.

Erdoğan'la İlginç Anıları

Barış Yarkadaş, programda Erdoğan'la yaşadığı ilginç anıları da paylaştı. Yarkadaş, Erdoğan'ın hapis cezası aldığını kendisine ilk söyleyen kişi olduğunu ve Erdoğan'ın şaşkınlığını gördüğünü anlattı. Yarkadaş, ayrıca Erdoğan'ın Erbakan'ın sözlerini eleştirdiği bir röportajı da yaptığını ve Erdoğan'ın kendisine "Sayın Erbakan'ın üslubu bu değil" dediğini aktardı.





CHP'deki Kongre Sürecine İlişkin Görüşleri

Barış Yarkadaş, programda CHP'deki kongre sürecine ilişkin görüşlerini de dile getirdi. Yarkadaş, Özgür Özel'in kazanacağını düşünmediğini ve kazanırsa istifa edeceğini söylediğini hatırlattı. Yarkadaş, verdiği sözü tuttuğunu ve istifa ettiğini belirtti. Yarkadaş, Özgür Özel'in kendisini arayıp geri dönmesini istediğini ancak kendisinin yeni yönetime bir şans verilmesi gerektiğini düşündüğünü ifade etti.

Yarkadaş, Ekrem İmamoğlu'nun başarılı bir belediye başkanı olduğunu ancak parti içi olaylara çok fazla karıştığını eleştirdiğini söyledi. Yarkadaş, İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı tartışmalarına girmemesi gerektiğini ve 10 yıl kesintisiz İstanbul'u yönetmesi halinde zaten Cumhurbaşkanı adayı olabileceğini savundu.

Aşk Hayatı Hakkında Samimi İtiraflar

Barış Yarkadaş, programda aşk hayatı hakkında da samimi itiraflarda bulundu. Yarkadaş, evlenmediği için pişman olmadığını ancak aşık olduğunu, şiir yazdığını, şarkı söylediğini ve kaset doldurduğunu anlattı. Yarkadaş, aşkın insanı besleyen ama zehirleyen bir duygu olduğunu ve yoğun duygular yaşadığı dönemler olduğunu söyledi.