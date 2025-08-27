DOLAR
Barselona'dan Gazze'ye Dayanışma: 11. Bölge ve 1 Milyon Avro Bütçe

Jaume Collboni, Barselona'da Gazze ve Filistin şehirleri ile teknik işbirliği için 11. Bölge kurulacağını ve yıl sonunda 1 milyon avro bütçe ayrılacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 27.08.2025 11:36
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 11:36
Collboni'den Amman ziyareti sonrası yeni işbirliği hamlesi

Barselona Belediye Başkanı Jaume Collboni, Ürdün'ün başkenti Ammanda Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının UNRWA ofisini ziyaretinde, kentte Filistinli belediyelerle uzman ve teknik işbirliğini sağlayacak 11. Bölge. Gazze Şehri ve Filistin Şehirleri adında yeni bir yapılanma kuracaklarını açıkladı.

Collboni, projenin, 1995 yılında Bosna soykırımı sonrasında Saraybosna ile dayanışma için dönemin belediye başkanı Pasqual Maragall tarafından desteklenen 11. Bölge modelinin bir emsal olduğunu belirtti ve bunun şimdi Gazze ve diğer Filistin şehirleri için uygulanacağını söyledi.

Projenin kapsamı ve finansmanı

Başkan Collboni, mevcut 10 bölgeye ek olarak kurulan bu yeni bölgenin yıl sonunda başlatılacağını ve 1 milyon avro bütçe ayrılacağını bildirdi. Projenin tek seferlik bir çalışma olmayacağını, belediye teknisyenlerinin yeteneklerinden yararlanmak üzere tasarlanmış kalıcı bir yapı olacağını vurguladı. Collboni, işbirliğinin yerel ekiplerle yakın temas gerektirdiğini ve gerekirse çalışmaların Filistin topraklarında veya Ürdün topraklarında da yürütülebileceğini kaydetti.

Ayrıca Collboni, Barselona Belediyesinin UNRWA'ya sağladığı ekonomik desteği yıllık 200 bin avrodan 400 bin avroya çıkararak iki kat artıracaklarını açıkladı.

Engellenen ziyaret ve siyasi adımlar

Collboni'nin Filistin şehirleriyle işbirliğini güçlendirmek amacıyla geçen hafta yapmak istediği Filistin ziyareti İsrail tarafından engellenmiş, bunun üzerine Collboni Ürdün'e giderek UNRWA çalışmalarını yerinde görme kararı almıştı.

Barselona Belediyesi mayıs ayında, uluslararası hukuka saygı gösterene kadar İsrail ile tüm kurumsal ilişkileri kesme ve Barcelona-Tel Aviv kardeş şehir anlaşmasını askıya alma kararı almıştı.

11. Bölge. Gazze Şehri ve Filistin Şehirleri projesi, Collboni'ye göre uzun vadeli bir dayanışma ve teknik destek inisiyatifi olarak kurgulanıyor; amaç, Filistin kentlerinin belediyelerindeki planlama, eğitim ve sağlık gibi alanlarda uzmanlık paylaşımı sağlamak.

