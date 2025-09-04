Bartın'da Berberde Silahlı Saldırı: 3 Kişi Yaralandı
Şadırvan Caddesi Aşağı Sokak'ta çatışma iddiası
Bartın'da bir iş yerinde düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı. Olayın, Şadırvan Caddesi Aşağı Sokak'taki bir berberde gerçekleştiği bildirildi.
İddiaya göre, D.R.U, berberde karşılaştığı 3 husumetlisiyle tartıştıktan sonra yanındaki silahla ateş etti.
Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hızla müdahale edilerek Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bartın Devlet Hastanesine kaldırılan 3 kişiden ikisinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı sokakta, olay yeri ekipleri incelemelerde bulundu. Kaçan şüphelinin olay yerinde bulunan babası D.U, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
