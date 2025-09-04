DOLAR
41,17 0%
EURO
48,09 -0,06%
ALTIN
4.685,7 0,61%
BITCOIN
4.569.594,54 1,05%

Bartın'da Berberde Silahlı Saldırı: 3 Kişi Yaralandı

Bartın'da Şadırvan Caddesi'ndeki berberde düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı; ikisinin durumu ağır. Şüphelinin babası emniyete götürüldü.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 12:18
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 12:48
Bartın'da Berberde Silahlı Saldırı: 3 Kişi Yaralandı

Bartın'da Berberde Silahlı Saldırı: 3 Kişi Yaralandı

Şadırvan Caddesi Aşağı Sokak'ta çatışma iddiası

Bartın'da bir iş yerinde düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı. Olayın, Şadırvan Caddesi Aşağı Sokak'taki bir berberde gerçekleştiği bildirildi.

İddiaya göre, D.R.U, berberde karşılaştığı 3 husumetlisiyle tartıştıktan sonra yanındaki silahla ateş etti.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hızla müdahale edilerek Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bartın Devlet Hastanesine kaldırılan 3 kişiden ikisinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı sokakta, olay yeri ekipleri incelemelerde bulundu. Kaçan şüphelinin olay yerinde bulunan babası D.U, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Bartın'da bir iş yerinde düzenlenen silahlı saldırıda ikisi ağır 3 kişi yaralandı. Polis ekipleri...

Bartın'da bir iş yerinde düzenlenen silahlı saldırıda ikisi ağır 3 kişi yaralandı. Polis ekipleri olay yerinde incelemede bulundu.

Bartın'da bir iş yerinde düzenlenen silahlı saldırıda ikisi ağır 3 kişi yaralandı. Polis ekipleri...

İLGİLİ HABERLER

İzmir'de Simit Zammı Krizi: Bakanlık 'Onaylamadı', Valilik İtiraz Etti

Motorine büyük zam geliyor: 55 TL Yolculuğu Başladı

Kayserililer Dikkat: 9 Eylül'de Milli Emlak'tan Yeni İhale Açıklandı

Garanti BBVA 'Garantili Ödeme' ile vade sorununu çözüyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Düzce'de Orman Yangını: Yığılca Hasanlar Hecinler'de Müdahale
2
Meteoroloji'den 40 İle Uyarı: 4-8 Eylül'de Gök Gürültülü Sağanaklar
3
Kars'ta Traktörden Düşen 16 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
4
İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı
5
Ed Husic'ten Çifte Vatandaşlara: İsrail Ordusuna Katılmayın
6
Faruk Acar: Şanlıurfa'da Komisyon Türkiye Genelinde Büyük Destek Görüyor

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı

Meteoroloji'den 40 İle Uyarı: 4-8 Eylül'de Gök Gürültülü Sağanaklar

İzmir'de Simit Zammı Krizi: Bakanlık 'Onaylamadı', Valilik İtiraz Etti

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire

Okul Zili Çalmadan Destek Zili: Kırtasiye ve Beslenme Desteği açıklandı

Garanti BBVA 'Garantili Ödeme' ile vade sorununu çözüyor

Kayserililer Dikkat: 9 Eylül'de Milli Emlak'tan Yeni İhale Açıklandı

Samsun'da Tamamen Ücretsiz DYK Kursları 8 Eylül'de Başlıyor

KOSGEB'de Rekor: Genç Girişimcilerin İş Kurma Başvuruları %34 Arttı

Motorine büyük zam geliyor: 55 TL Yolculuğu Başladı

Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor