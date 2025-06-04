Bartın'da Cankurtaranlar Yaz Sezonuna Merhaba Dedi

Bartın'da, 13 cankurtaran 7 sahilde denize girenlerin can güvenliğini sağlamak üzere göreve başladı. Merkeze bağlı Güzelcehisar sahili seyir terasında düzenlenen törende konuşan Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Bartın'ın koyları ve sahilleriyle Batı Karadeniz'in incisi olduğunu vurguladı.

Arslan, koy ve sahillerde zaman zaman boğulma vakaları gibi tehlikelerle karşılaşılabildiğine işaret ederek, Karadeniz'in en büyük tehlikesinin çeken akıntı olduğunu, vatandaşlardan bu konudaki uyarılara dikkat vermelerini beklediklerini kaydetti.

Geçtiğimiz yıl 149 vatandaşı kurtardıklarını anımsatan Vali Arslan, "Onların can ve mal güvenliği bize emanet. Yaklaşık 11 yıldır il özel idaremizin sunduğu cankurtaran hizmetiyle vatandaşlarımızın can güvenliğini korumaya gayret ediyoruz." dedi.

Yaz sezonu için 7 sahilde 13 cankurtaranın göreve başladığını belirten Arslan, cankurtaranların yetkinliklerini artırmak amacıyla Su Altı Federasyonu'ndan yeni eğitim aldıklarını ifade etti. Ayrıca ekipman ve teçhizat anlamında da güçlendiklerine dikkat çekti.

Arslan, denize şamandıraları yerleştirip güvenlik şeritlerini çektiklerini belirtirken, Bartın'ı keşfetmeye ve denizin tadını çıkarmaya davet etti. "Önümüzdeki Kurban Bayramı başta olmak üzere yaz sezonu boyunca vatandaşlarımızı Bartın'ımıza bekliyoruz." şeklinde konuştu.

Törende cankurtaran ekipleri, jet-ski, zodyak bot ve insansız uzaktan kurtarma robotuyla boğulma, kayalıklardan atlama ve deniz aracından düşme gibi temsili vakalar için tatbikat yaptı. Ekipler, sahil güvenlik ve deniz polisi botlarının eşliğinde Türk bayrağı açarak jet-skilerle gösterilerini sonlandırdı.

Programa Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Uğur Karakaya, İl Genel Meclis Başkanı Turhan Kalaycı, il genel meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bartın'da, 13 cankurtaran 7 sahilde denize girenlerin can güvenliğini sağlamak üzere göreve başladı.

Bartın'da, 13 cankurtaran 7 sahilde denize girenlerin can güvenliğini sağlamak üzere göreve başladı.