Bartın'da Deniz Kirliliği: VOLGA-DON 5021'in Şirketine 10 milyon 918 bin 908 TL Ceza

İnkumu sahilindeki deniz kirliliği ihbarı sonrası TÜBİTAK analizleri VOLGA-DON 5021'i suçlu buldu; şirketine 10 milyon 918 bin 908 TL idari para cezası uygulandı.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 11:34
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 11:34
Bartın'da Deniz Kirliliği İddiası: Gemi Sahibi Şirkete Ağır Para Cezası

Bartın'da İnkumu sahilinde tespit edilen deniz kirliliği ihbarı üzerine yürütülen inceleme sonucunda, kirliliğe neden olduğu belirlenen ticari geminin ait olduğu şirkete 10 milyon 918 bin 908 TL idari para cezası uygulandı.

İhbar ve İlk Müdahale

Bartın Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 20 Haziran'da 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen İnkumu sahilindeki deniz kirliliği ihbarı üzerine Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı ekipleri ile ilgili birimler ivedilikle görevlendirildi.

Bölgedeki şüpheli hareketler üzerine Amasra Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı tarafından 7 ticari gemi kontrol edildi; gemilerin sintinelerinden, kirliliğin görüldüğü alandan ve temiz denizden numuneler alındı.

Analiz Sonucu ve Cezai İşlem

Alınan numuneler, analiz edilmek üzere 23 Haziran 2025 tarihinde TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezine gönderildi. Analiz Sonuç Raporu'na göre deniz kirliliğine sebep olduğu tespit edilen gemi VOLGA-DON 5021 (IMO: 8955873, bayrak: PALAU) olarak belirlendi.

Rapora dayanılarak, 2872 sayılı Çevre Kanunu'nun 20/I/3 maddesi kapsamında işlem yapıldı ve Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı tarafından 2 Eylül 2025 tarihinde ilgili geminin ait olduğu şirkete 10 milyon 918 bin 908 TL idari para cezası uygulandı.

Olayla ilgili soruşturma ve olası ek idari yaptırımların devam ettiği bildirildi.

