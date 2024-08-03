Bartın’da Feci Kaza: 1 Ölü, 3 Yaralı

Bartın'da Trafik Kazası

Bartın'da meydana gelen bir trafik kazası sonucunda bir kişi hayatını kaybetti, üç kişi ise yaralandı. Olay, Bartın-Karabük kara yolu Terkehaliller köyü mevkiinde gerçekleşti.

Kaza Detayları

40 yaşındaki Halil İbrahim B. yönetimindeki 39 AZ 039 plakalı otomobil, mıcırlı yolda kontrolünü kaybederek takla attı. Araç, yol kenarındaki beton kanala devrildi.

Yaralılar ve Müdahale

Kaza anında otomobilde bulunan A.Y.B. (8), Mikail B. (61) ve Şule B. (35) yaralandı. Olay yerine yapılan ihbar üzerine itfaiye, 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri hızla sevk edildi.

Hastaneye Kaldırılan Yaralılar

İtfaiye ve sağlık ekipleri, yaralıları otomobilden çıkararak ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesi’ne ulaştırdı. Ne yazık ki, yaralılardan Şule B. yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Diğer yaralılardan Mikail B.'nin ise hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.